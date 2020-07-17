كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبحسب التقارير فإن غوغل تواجه دعوى قضائية جماعية مقترحة من الولايات المتحدة الأميركية مقدمة للمحكمة الفيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا،من قبل شركة Boies Schiller Flexner للمحاماة نيابة عن مجموعة من المستخدمين تتهمها بمراقبتها المستخدمين بشكل غير قانوني حتى عندما يتصفحون في الوضع الخاص. وفي تفاصيل الشكوى القضائية، فإن غوغل تجمع البيانات من خلال (Google Analytics) و (Google Ad Manager) والتطبيقات الأخرى والمكونات الإضافية لمواقع الويب، من ضمنها تطبيقات الهواتف الذكية، بغض النظر عما إذا كان المستخدمون ينقرون على الإعلانات المدعومة من غوغل. وتعتبر هذه الدعوى هي الثانية من نوعها تتعلق بخصوصية المستهلك، حين قدم مكتب المحاماة نفسه الشهر الماضي شكوى ضد شركة غوغل، بغزو خصوصية الأشخاص وتتبع استخدام الإنترنت حتى عندما يتم تعيين المتصفحات على الوضع الخاص. ومن المحتمل أن تدفع غوغل والشركة الأم “الفا بت” للمستخدمين ما لا يقل عن 5 مليار دولار، تعويضا عن الأضرار الناجمة عن هذا السلوك الذي تنتهك فيه غوغل قوانين التنصت الفيدرالي وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا بحق المستخدمين، ومن المتوقع أن يصل لكل مستخدم خمسة آلاف دولار على الأقل لكل مستهلك بشرط أن يكون مستخدما وضع التصفح المتخفي من “جوجل” منذ 1 يونيو 2016. وبدورها جوجل تستعد للدفاع عن نفسها أمام سيل الدعاوي الموجهة ضدها بهذا الشأن. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غوغل تخرق الخصوصية وتعويض بقيمة 5 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.