تقرير جديد يتوقع وصول أولى حواسيب MacBook المُزودة بمعالجات آبل الخاصة بحلول نهاية هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة آبل عن ترقية نسخة 13 إنش من MacBook Pro. جاءت هذه النسخة الجديدة مع معالجات أحدث وألية المقص في أزرار لوحة المفاتيح. ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل تستعد لترقية نسخة 13 إنش من MacBook Pro مرة أخرى، ولكن هذه المرة، ستأتي مع المعالج الخاص المصمم من قبل شركة Intel نفسها بدلاً من معالج Intel.

هذا وفقا لتقرير جديد صادر عن موقع DigiTimes والذي يدعي أن شركة آبل ستقوم بشحن أول حاسوب محمول مُزود بالمعالج الخاص بها بحلول نهاية هذا العام، وبالضبط في الربع الثالث من هذا العام. وعلى وجه التحديد، فمن المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق نسخة 13 إنش من MacBook Pro ونسخة 13 إنش من MacBook Air. هذا مثير للإهتمام أيضًا لأنه في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة آبل بترقية MacBook Air أيضًا من خلال تزويده بمعالجات جديدة لوحة المفاتيح Magic Keyboard.

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لسنا متأكدين مما إذا كان إطلاق نسخ جديدة من MacBook Pro و MacBook Air يعني أن شركة آبل لن تقوم بإستخدام معالجات Intel في تلك الحواسيب بعد الآن. ومع ذلك، عندما أكدت الشركة تخليها عن معالجات Intel، ذكرت أنها ستستمر في إنتاج الحواسيب التي تستند على معالجات Intel، لذلك من الممكن أن تستمر الشركة في إطلاق طرازات مختلفة لتلبية إحتياجات المستخدمين المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، إقترح المحلل Ming-Chi Kuo مؤخرًا أنه من الممكن أن تصبح الحواسيب المحمولة التي تستند على معالجات آبل الخاصة أرخص، حيث يعني ذلك أن شركة آبل لن تحتاج بعد الآن للدفع لشركة Intel مقابل مكوناتها.