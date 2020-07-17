Sony قد ترفع معدل إنتاج Playstation 5 لمواكبة الطلب على الجهاز في ظل جائحة COVID-19

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تشعر بالملل في المنزل في ظل جائحة COVID-19؟ إذا كنت كذلك، فأنت لست وحدك، ويبدو أن شركة Sony تعرف ذلك أيضًا لأنه وفقا لتقرير جديد صدر من وكالات الأنباء Nikkei و Bloomberg، فيبدو أن شركة Sony ستعزز إنتاج جهاز Playstation 5 بهامش ضخم من أجل تلبية الطلب المتوقع على الجيل المقبل من Playstation.

من المتوقع أن يتم إطلاق Playstation 5 هذا العام وبدلاً من إنتاج 5 إلى 6 ملايين وحدة، وهو ما توقعه بعض المحللين، تزعم التقارير أن شركة Sony قد تُنتج عدة ملايين أخرى مما سيؤدي إلى إنتاج أول يصل إلى 10 ملايين وحدة من Playstation 5.

Advertisements

هذه زيادة كبيرة على مستوى الإنتاج، وخاصة عندما تفكر في حقيقة أنه عندما تم إطلاق Playstation 4 في العام 2013، باعت شركة Sony نحو 4.3 مليون وحدة بحلول نهاية العام. من خلال زيادة الإنتاج إلى 10 ملايين وحدة، فهذا يعني أن شركة Sony تتوقع بيع ضعف عدد الوحدات المباعة من Playstation 4، وهي توقعات محفوفة بالمخاطر.

يُقال أن شركة Sony رفعت معدل الإنتاج لأنها تريد التأكد من وجود وحدات كافية لأن اللاعبين سيرغبون في الحصول على Playstation 5 للمحافظة على الترفيه في حياتهم. لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه التقارير دقيقة، ولكن في حالة إذا كانت صحيحة، فإن الحصول على Playstation 5 في موسم العطلات هذا قد لا يكون صعبًا للغاية.