نوكيا تعود للمنافسة بهاتف جديد... مواصفات دقيقة وسعر مميز

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وسيضمن الأداء الجيد لهذا الهاتف معالج Octa-Core MediaTek Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، يمكن توسيعها حتى 512 غيغابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية.
وسيعمل هذا الجهاز بنظام تشغيل Octa-Core MediaTek Helio P22 الحديث، وببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، كما سيزود بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للمساعات، وحساس لقياس شدة الإضاءة، إضافة إلى منفذ Micro USB، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو.
ومن المفترض أن يتوفر هذا الجهاز في أسواق الهند وبعض الأسواق الآسيوية الشهر الجاري، بثلاثة ألوان أساسية هي الأخضر والأسود والبني الفاتح.
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