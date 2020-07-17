طقس اليوم مائل للحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع وجود شبورة مائية صباحًا.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح نشطة.

أما ليلًا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنشط الرياح على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.