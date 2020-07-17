شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح فايرفوكس يحصل على مميزات أمان جديدة لبيانات الهواتف والكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المسؤولون على متصفح فايرفوكس استقطاب عدد أكبر من المستخدمين وأدخلوا ميزات تعزز أمان بياناته، وأشارت شركة Mozilla المطورة للمتصفح إلى أن الخبراء فيها قرروا إدخال تعديلات على نسخ المتصغح العاملة على الهواتف والحواسب، وزودوها بميزة Mozilla VPN التي تمكن المستخدمين من استعمال الشبكات الافتراضية للحفاظ على سرية بياناته وسرية بيانات المتصفح كما هو الحال مع متصفح Opera على سبيل المثال.

والمهم فى هذه الميزة، وفقا لمطوريها أيضا، أنها لا تحتفظ ببيانات التصفح الخاصة بالمستخدم، وتوفر سرعة ممتازة أثناء عمليات البحث أو قراءة المواقع أو البريد الإلكتروني عبر الإنترنت، بحسب روسيا اليوم.

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وتتوفر هذه الخدمة للمستخدمين مقابل اشتراك قيمته الشهرية 4.99 دولار، وهي متاحة حاليا لمستخدمي فايرفوكس عبر أجهزة أندرويد أو عبر الحواسب التى تعمل بأنظمة ويندوز، وفى عدة بلدان منها كندا والولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة ونيوزلندا، ومن المتوقع أن تصل قريبا إلى عدد أكبر من البلدان.

وأشارت Mozilla إلى أن المستخدمين يمكنهم الحصول على هذه الخدمة عبر الموقع الرسمي المخصص لها التابع للشركة، أو عبر موقع apkmirror.com ، كما وعدت أنها ستوفرها للأجهزة العاملة بأنظمة iOS أيضا.