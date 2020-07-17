لقاح COVID-19 المطور من قبل شركة Moderna يُظهر نتائج واعدة جدًا

فاطمة أيت طالب - دبي - إلى حين العثور على لقاح مضاد لفيروس كورونا، فمن الآمن القول بأن الحياة لن تعود إلى طبيعتها. حتى في بلدان مثل نيوزيلندا حيث يبدو أنهم تعاملوا مع الوضع، فمن الممكن أن يعود الفيروس إلى الإنتشار إذا كانت تخطط لإعادة فتح الحدود، ولكن هناك بعض الأخبار السارة.

أعلنت شركة Moderna، والتي تعتبر واحدة من الشركات العديدة التي تعمل على لقاح لفيروس COVID-19، مؤخرًا عن بعض النتائج الواعدة حيث إكتشفوا خلال تجربة السلامة التي أجريت على المرضى من البشر أن اللقاح الخاص بها نجح في توليد أجسام مضادة محايدة بنجاح في جميع الأشخاص الخاضعين للإختبار.

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هذا لا يعني أننا خرجنا من الغابة حتى الآن ولا يعني أن اللقاح جاهز بالضرورة، ولكن إنتاج الأجسام المضادة هو أحد العلامات التي تعد مؤشرًا على نجاح اللقاح. ومع ذلك، فإن الشيء السلبي هنا هو أنه كانت هناك بعض الآثار الجانبية السلبية التي يعاني منها المرضى الذين تناولوا اللقاح.

وهذا يشمل مستويات خفيفة إلى معتدلة من التعب، والقشعريرة، والصداع، والألم في العضلات، وفي بعض الحالات، عانوا أيضًا من الحمى. وتجدر الإشارة إلى أن التجارب تضمنت مجموعة صغيرة من المرضى فقط، مما يعني أنه من غير الواضح كيف ستكون النتائج في حالة إذا تم تقديم اللقاح لعامة السكان. من الواضح أنه لا تزال هناك العديد من الإختبارات التي يجب القيام بها، ولكن حتى الآن، يبدو أن النتائج واعدة.