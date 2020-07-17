لتقليص حجم فاتورة الانترنت الخاصة بك اتبع هذه النصائح

ومع هذا، فإنّ وجود انترنت في المنزل أو على الهاتف المحمول هو أمرٌ مهم للغاية، غير أنّ تكاليف الانترنت الشهريّة قد تكون مرتفعة، وهو ما قد يرهق ميزانيتك الخاصة. ولذلك، إليك العديد من الطرق التي تساهم في تقليص فاتورتك الشهريّة المرتبطة بالإنترنت سواء في المنزل أو في هاتفك:



1- معرفة مقدار الإنترنت الذي تحتاجه



من المغري الاشتراك بباقة الإنترنت الأعلى سعراً، لاعتقاد أنها تغطي كل ما تحتاجه عبر الإنترنت. غير أنه ربّما قد لا تحتاج إلى الحد الأقصى للبيانات، وهذا الأمر الذي يحتّم عليك معرفة القدر الذي تستخدمه منها. يمكنك تخمين عدد ساعات مشاهدة الفيديو ولعب الألعاب وتصفح الويب والمزيد، وبمجرّد الحصول على تقدير واضح للاستهلاك الشهري، يمكن الاتصال بمزوّد خدمة الانترنت الخاص بك، وإبلاغه أنك تحتاج إلى باقة معيّنة ومحدودة، كون استهلاكك للانترنت ليس واسعاً. ولكن، لا بدّ من الانتباه أنه في حال تخطّيت حدود الباقة المحدّدة لك، فقد يرتّب ذلك عليك تكاليف إضافية. والجدير ذكره أن هذه العملية هي نفسها في حال الاشتراك بخدمات الإنترنت على الهاتف المحمول.



2- لا تعطِ كلمة السر لأحد



عند تحديدك لباقة الانترنت المنزلية الخاصّة بك، عليك أن تضع كلمة سرّ لجهاز "الراوتر" الخاص بك، لمنع أي شخص آخر من الخارج من الاستفادة من باقة الانترنت التي تحصل عليها، كونها ليست مجانيّة. ومع هذا، تجنّب اعطاء كلمة السر لأي شخص آخر خارج المنزل، لأن الاستخدام الإضافي يساهم في استنزاف الباقة المحددة، ويساهم في زيادة فاتورة الانترنت الخاصّة بك.

3- الحدّ من استخدام الانترنت في الإعدادات



على الهاتف المحمول، يمكنك الانتقال للإعدادات، ثم اختيار استخدام البيانات. بعد ذلك، انقر فوق توفير البيانات Billing Cycle، ثم اختر حد البيانات وتوفير البيانات Limit Data & Billing Cycle. بعدها، قم بتعيين الحد الأقصى من البيانات التي تنوي استخدامها، ويمكنك اختيار التوقف التلقائي بمجرد الوصول لحد البيانات المُستهدف. على الهاتف المحمول، يمكنك الانتقال للإعدادات، ثم اختيار استخدام البيانات. بعد ذلك، انقر فوق توفير البيانات Billing Cycle، ثم اختر حد البيانات وتوفير البيانات Limit Data & Billing Cycle. بعدها، قم بتعيين الحد الأقصى من البيانات التي تنوي استخدامها، ويمكنك اختيار التوقف التلقائي بمجرد الوصول لحد البيانات المُستهدف. 4- تحديث التطبيقات عبر الواي فاي فقط



وهي واحدة من الطرق التي تساهم في الحدّ من استهلاك بيانات الانترنت على أجهزة "أندرويد"، وتتمثل في تعطيل التحديث التلقائي للتطبيقات في متجر "غوغل بلاي". وللقيام بذلك، انتقل إلى المتجر وانقر على القائمة ومنها الإعدادات، ثم انقر على التحديث التلقائي للتطبيقات Auto-Play Apps. تأكد من اختيار تحديث التطبيقات عبر الواي فاي فقط Auto-Update apps over Wi-fi. 5- توقيف تنزيل الصور والفيديوهات بشكل آلي في "واتسآب"



عندما تصلك الكثير من الصور والفيديوهات إلى هاتفك المحمول عبر تطبيق "واتسآب"، فإنّها حُكماً سيتم تنزيلها بشكل آلي، وهو الامر الذي يساهم في زيادة استهلاك الانترنت من الباقات التي يجري الاشتراك بها. ولذلك، فإنّه يمكن تنزيل الصور والفيديوهات من خلال "الواي فاي" فقط، وذلك لمنع استهلاك كبير للبيانات. فما هي الخطوات لوقف ذلك؟ - انتقل إلى علامة تبويب الإعدادات Setting في واتساب Advertisements - اضغط على خيار استخدام البيانات والتخزين Data and Storage Usage - تحت خيار تنزيل الوسائط تلقائياً Media Auto-Download ستجد أي أنواع الوسائط التي يمكن تنزيلها تلقائيًا وهي الصور، والملفات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والمستندات. - قم بتفعيل خيار التنزيل عند الاتصال بشبكة الواي فاي Wi-Fi لكل منهم.

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