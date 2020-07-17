شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تحمى نفسك من كوارث الفيضانات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تحدث الفيضانات في أي مكان، ولعل هناك بلاد اعتادت على هذا الأمر مثل الولايات المتحدة، لذلك تقول وزارة الأمن الداخلي، إنه من المهم بشكل خاص أن تكون مستعدًا للفيضانات إذا كنت تعيش في منطقة قريبة من المياه، بما في ذلك في المناطق القريبة من مجرى أو نهر أو المحيط، أو إذا كنت تعيش في اتجاه مجرى النهر من السد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يجب على كل شخص أن يعرف عن هذه الخطوات التي يمكن أن تواجه الشخص عند الكوارث الطبيعية.

يمكن أن تحدث الفيضانات خلال أي موسم، ولكن من المرجح أن تشهدها المناطق الساحلية خلال موسم الأعاصير بشكل خاص، ولعل فصل الربيع وفترات الأمطار الصيفية الغزيرة من الأوقات التي يجب الحذر منها.

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هنا نرصد بعض الخطوات الأساسية للنجاة من الفيضانات:

• لا تمشي أو تقود في مناطق غمرتها المياه.

• لا تقود السيارة عبر الجسور الممتدة لمياه الفيضانات التي تتحرك بسرعة، يمكن لمياه الفيضانات زعزعة استقرار الجسور.

• انتقل إلى أرض أعلى عند الإعلان عن خطر الفيضانات المفاجئة.

• خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، لا تخيم أو تتوقف بالقرب من الجداول أو الجداول أو الأنهار.