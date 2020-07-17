شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد روبوت فيس بوك الجديد المخصص لتثبيت كابلات الإنترنت على خطوط الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فيس بوك عن تطوير روبوت يمكنه الوصول إلى خطوط الكهرباء باستخدام كابل ألياف ضوئية رفيع ومتين من إنشاء فيس بوك، وتدعى الشركة أن هذا الروبوت، الذى يستخدم الشبكة الكهربائية لبناء البنية التحتية للإنترنت، سيكون أرخص من الأساليب الحالية لوضع كابلات الإنترنت، خاصة فى البلدان النامية، وسيساهم ذلك فى تحقيق الهدف الشامل لزيادة الاتصال بالإنترنت من خلال فيس بوك Connectivity.

ولن يوفر فيس بوك الإنترنت الفعلى للناس، بدلاً من ذلك، سيقوم بترخيص التكنولوجيا الكامنة وراء الروبوت والكابلات لشركات أخرى، مما يسمح له بتقديم الخدمات أو الشراكة مع مزودى خدمات الإنترنت.

وستكون أول مرخص له غير حصرى بدون حقوق ملكية هى شركة تسمى NetEquity Networks. والتى تتوقع البدء فى نشر واختبار التكنولوجيا فى العام المقبل.

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يشير موقع فيس بوك إلى أنه "ليس لديه حصة مالية فى NetEquity Networks ولن يمتلك أو يشغل شبكات ألياف تم نشرها بواسطته." ومع ذلك، وفقًا لملف التعريف الخاص به على LinkedIn ، كان Isfandiyar Shaheen مؤسس شركة NetEquity مستشارًا فى فيس بوك، ثم أصبح رجل أعمال مقيمًا عندما أسس الشركة.

لذا يبدو أن NetEquity على صلة بفيس بوك، حتى لو لم تكن مملوكة للشركة، وبالإضافة إلى شراكته مع NetEquity ، عمل فيس بوك أيضًا مع "مصمم الكابلات " Wayne Kachmar لتطوير الكابلات ، و ULC Robotics لبناء الروبوتات.