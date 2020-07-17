شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يشارك بعرض نموذجى لمصنع تسلا فى برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، عرضا لمصنع تسلا في برلين، الذى سيتم افتتاحه في عام 2021، وسيكون أول مصنع للسيارات الكاملة في أوروبا، وهذا المصنع الضخم الذي يتم بناؤه في Grünheide، على بعد 25 ميلاً جنوب شرق برلين، سيكون رابع مصنع للشركة، كما أنه عند اكتماله، قد ينتج المصنع أجزاء من البطارية ومحركات كهربائية للاستخدام في سيارات تسلا، بالإضافة إلى Tesla Model Y، وهي مركبة كهربائية متعددة الأغراض.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم الإعلان عن أول أعمال البناء والتأسيس لأول مرة في عام 2019 في موقع مساحته 300 هكتار في المنطقة الصناعية Freienbrink في يونيو 2020.



مصنع برلين يبدو أن العرض الرقمي للمنشأة الكبيرة يظهر مركز استقبال كبيرًا، وشكلًا من أشكال الميزة المائية أو المسبح، ومساحة خضراء ومنطقة جلوس في الطابق العلوي وسقفًا مبطن بمصفوفات متعددة من الألواح الشمسية. وأضاف ماسك ، أن المداخن للمصنع قد تم إخفاؤها بعناية، عندما سُئل عن سبب عدم وضوحها في النموذج ثلاثي الأبعاد. Advertisements

مقر المصنع تأخر العمل في الموقع في بداية العام عندما قامت مجموعة بيئية، الرابطة الخضراء براندنبورج، باستئناف في المحاكم المحلية ضد إزالة الغابات من أجزاء من غابات الصنوبر من صنع الإنسان التي تحتل الموقع. سيتمكن المصنع من إنتاج حوالي 150.000 مركبة سنويًا، بهدف الوصول في النهاية إلى 500000 سنويًا، وسيستخدم في البداية ما يصل إلى 12000 شخص.

نموذج مصنع برلين

وقال ماسك في تغريدة ردا على سؤال حول ما إذا كانت كل من مرافق الإنتاج قد تحسنت في الماضي: "المصنع العملاق هو المنتج أكثر من السيارة".

سينضم مصنع Gigafactory Berlin إلى نظرائه الثلاثة الحاليين - Gigafactory 1 في نيفادا، و Gigafactory 2 في نيويورك، و Gigafactory 3 في شنغهاي بالصين.