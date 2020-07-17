شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت الأسبوع المقبل على مشروع قانون لحظر TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المرجح أن تصوت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى الأسبوع المقبل على مشروع قانون مقدم من السناتور الجمهورى جوش هاولى يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام تطبيق وسائل التواصل الاجتماعى TikTok على الأجهزة التى تصدرها الحكومة.

وستتبنى لجنة الأمن الداخلى والشئون الحكومية بمجلس الشيوخ "قانون عدم وجود TikTok بشأن الأجهزة الحكومية" فى جلستها فى 22 يوليو.

جلبت ملكية TikTok الصينية والشعبية الواسعة بين المراهقين الأمريكيين تمحيصًا من المنظمين والمشرعين الأمريكيين، ويشتهر TikTok ، المملوك لشركة ByteDance الصينية، بقدرته على إنشاء مقاطع فيديو قصيرة.

وقالت الشركة العام الماضى إن حوالى 60٪ من مستخدميها النشطين شهريًا البالغ عددهم 26.5 مليون فى الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا.

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أثار هاولى، وهو أحد أشد منتقدى الشركة، مرارًا وتكرارًا مخاوف تتعلق بالأمن القومى بشأن تعامل TikTok مع بيانات المستخدم، وقال إنه قلق من مشاركة الشركة للبيانات مع الحكومة الصينية.

" وقال هاولى للصحفيين فى مارس عندما أعلن عن تقديم مشروع القانون: "بالنسبة للموظفين الفيدراليين، فإن الأمر لا يحتاج إلى تفكير، إنه خطر أمنى كبير ... هل نريد حقًا أن تحصل بكين على بيانات الموقع الجغرافى لجميع الموظفين الفيدراليين؟ هل نريد حقًا أن يتم الضغط على مفاتيحهم؟".

وقالت Jamie Favazza المتحدثة باسم TikTok أن بيانات المستخدم الأمريكية للشركة مخزنة فى فرجينيا وسنغافورة، مع ضوابط صارمة على وصول الموظفين.

وأضافت أن TikTok "لديه فريق أمريكى متنامى يعمل بجد لتطوير بنية تحتية أمنية الأفضل فى فئتها".

جدير بالذكر منعت العديد من الوكالات الأمريكية التى تتعامل مع قضايا الأمن القومى والاستخبارات الموظفين من استخدام التطبيق.