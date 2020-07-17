شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Amazon تطور عربات ذكية تسهل التبضع فى متاجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع " RT"، جهزت هذه العربات الصغيرة بتقنية التعقب الإلكتروني للمنتجات Just Walk Out، والتي كانت Amazon قد اختبرتها قبل عامين تقريبا في متاجر Amazon Go التابعة لها.

كما حصلت هذه العربات على مستشعرات خاصة لقراءة الرموز الإلكترونية الموضوعة على المنتجات، إضافة إلى كاميرا تراقب كل منتج يضعه المستخدم داخلها.

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وشملت أيضا على أجهزة لمعرفة أنواع المنتجات الطازجة التي يرغب الزبون بشرائها مع قدرة على تحديد وزن السلعة وسعرها.

كما أنه للاستفادة من ميزات هذه العربات يجب على مستخدمها أن يمتلك حساب Amazon إلكتروني وهاتفا ذكيا، وقبل استخدام العربة يقوم بمسح الرمز الخاص بتطبيقه الموجود في الهاتف، لتقوم العربة بحسم قيمة المشتريات أوتوماتيكيا عند مغادة المتجر.

وتجدر الإشارة إلى أن Amazon كانت قد اختبرت تقنيات شبيهة في بعض متجارها، تعتمد على الكاميرات و أجهزة مسح الرموز الإلكترونية، لتمكن الزبائن من شراء البضائع دون الحاجة للتعامل مع موظفي البيع أو صناديق الحسابات.