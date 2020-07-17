شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يذكر متابعيه بأهمية "الكمامة" للوقاية من كورونا بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، صورة جديدة له وهو يرتدى ماسك "كمامة" للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك فى إطار اهتمام الدائم بتوعيه متابعيه لاتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس التاجى.

شارك مارك زوكربيرج، صورته الجديدة مع متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، والتى انقسمت لجزئين الأول له وهو يرتدى ماسك "كمامة"، والآخر للدكتور فوسى، مرتديًا هو الآخر "كمامة"، حيث كتب الرئيس التنفيذى لشركة "فيس بوك"، فى تعليقه على الصورة، "تذكير من دكتور فوسى: ارتدى قناع".

يأتى هذا بعد عدة أيام من استبدال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، صورة حسابه الشخصى على "فيس بوك"، بصورة كرتونية له وهو يرتدى الكمامة الواقية، وكان شارك زوكربيرج متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، بصورة جديدة له مع زوجته وهما يرتديان الكمامات القماشية الملونة، مناشدا بضرورة ارتدائها للحفاظ على حياة المواطنين وكذلك استمرار فتح البلاد، فى إشارة إلى الزيادة الملحوظة مرة أخرى لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة بعد فترة من قلة عددهم.

وعلق مارك على الصورة قائلا :"يرجى ارتداء كمامة.. كورونا تنتشر بسرعة مرة أخرى وتساعد الأقنعة على الحفاظ على صحة الأشخاص وإبقاء البلاد مفتوحة"، من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج، إن فيسبوك يغير عددًا من السياسات المتعلقة بخطاب الكراهية وقمع الناخبين على المنصة، ووفقا لموقع "ذا هيل" تم الإعلان عن القرار فى ظهور سريع من قبل المدير التنفيذى على صفحته الشخصية على Facebook بعد فترة من إعلان شركة يونيليفر أنها ستسحب إعلاناتها للأشهر الستة المقبلة مما أدى إلى انخفاض أسهمه بأكثر من 7%.

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وتأتى السياسات الجديدة بمثابة انعكاس عن مواقف Facebook السابقة، فى الآونة الأخيرة فى الأسبوع الماضي، أوضحت الشركة أنها لا تعتبر الكثير من اللغة التى يستخدمها ترامب قمعًا للناخبين دافعًا عن مشاركات ترامب على أنها "مناقشة مشروعة".

وقال زوكربيرج أيضًا فى الفيديو إن المنشورات التى "قد تؤدى إلى العنف أو تحرم الأشخاص من حقهم فى التصويت" ستتم إزالتها بغض النظر عمن ينشرها أو ما إذا كان يمكن اعتبارها تستحق النشر الإخبارى.

وقال زوكربيرج "أنا متفائل بأننا سنتمكن من إحراز تقدم فى هذه التحديات". "أعتقد أننا سنكون قادرين على القيام بذلك مع الحفاظ على تقاليدنا الديمقراطية حول حرية التعبير والتصويت ، وأنا ملتزم بالتأكد من أن فيسبوك قوة جيدة فى هذه الرحلة."