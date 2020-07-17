شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2020 هو العام "الأفضل" لإيلون ماسك .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلئ الإنترنت بالعديد من الكوميكس حول عام 2020 كونه أسوأ عام ممكن في الآونة الأخيرة وكيف يريد الناس فقط مرور هذا العام، حيث تسببت جائحة فيروس كورونا في إحداث دمار في الحياة كما نعلم جميعا، لكن بالنسبة لرجل واحد، كان 2020 هو أفضل "عام" وهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك".

وبحسب موقع TOI الهندى، فيعتبر "إيلون ماسك" الآن ثامن أغنى رجل في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، حيث تبلغ ثروته المقدرة 68.6 مليار دولار حاليا، وفي بداية العام، كانت ثروة "ماسك" 27.5 مليار دولار ولم يكن قريبًا من أغنى 10 أشخاص في العالم، ومع ذلك، فإن قفزة 41 مليار دولار في ثروته تعني أن "ماسك" يتقدم الآن على العديد من الشركات الكبرى.

وفي الواقع، ولمدة يوم واحد، كان "ماسك" متقدماً على أمثال "وارن بافيت" أيضًا، وقد كانت أسهم تسلا تنمو بسرعة فائقة في عام 2020، ويشير تقرير صادر عن CNBC إلى أن أسهم تسلا ارتفعت بنسبة هائلة بلغت 300٪ منذ مطلع العام، ويشير التقرير أيضًا إلى أنه يمكن تضمين تسلا في مؤشر S&P 500 حيث يمكن أن تحقق أرباحًا للربع الرابع على التوالي.

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ومن المتوقع أن تعلن شركة تسلا عن نتائجها الفصلية في 22 يوليو، وفي الوقت نفسه، شهد موسك تضخمًا في التعويضات أيضًا في عام 2020، وأكدت تسلا في لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنه تم تسليم أول دفعة من حوافز "ماسك"، وقد تضمنت الشريحة حوالي 1.7 مليون سهم تسلا - بناءً على القيمة السوقية الحالية للشركة - تبلغ قيمتها 775 مليون دولار.

وفي السنوات السبع الماضية، يبدو أن تسلا وماسك قد قطعوا شوطًا طويلاً، ففي عام 2012، بلغت القيمة السوقية لشركة تسلا حوالي 4 مليارات دولار فقط، لكنها تجاوزت الآن علامة 100 مليار دولار، وارتفعت قيمة سهم Tesla بشكل كبير في عام 2020، ولا عجب في أن 2020 ستكون أفضل عام لـ Elon Musk.