تكنولوجيا: سوني تؤكد على خططها للإعلان الرسمي عن كاميرة A7sIII في 28 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت سوني إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على الشائعات التي نشرت خلال الفترة الماضية، حيث تخطط الشركة لإطلاق كاميرة A7sIII في حدث يعقد في 28 من يوليو.
أطلقت صفحة SonyAlphaUniverse إعلان تشويقي كشفت من خلاله عن حدث الشركة القادم في 28 من يوليو، والذي تقدم فيه كاميرة A7sIII التي شغلت بعض التسريبات خلال الفترة الماضية.
كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن مواصفات كاميرة A7sIII والتي تتضمن المواصفات التالية:
- مستشعر جديد بدقة 12 ميجا بيكسل
- دعم تسجيل فيديو بدقة FHD عند 240 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية عند 10 بت، و4:2:2، وتسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية لتصوير raw عبر HDMI
- معدل البت 600 ميجا بت في الثانية
- دعم ISO 160 for S-LOG3
- لا يضم ISO مزدوج
- فيديو Max ISO 409600
- دعم إخراج 16 بت في صور RAW
- عدد 15 وقفة في النطاق الديناميكي
- دعم بطاقة UHSII
- تحاكي تصميم كاميرة Sony A7rIV
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كاميرة A7sIII في 28 من يوليو، كما يبدأ شحن الكاميرة في منتصف شهر أغسطس.
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