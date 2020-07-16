تكنولوجيا: سوني تؤكد على خططها للإعلان الرسمي عن كاميرة A7sIII في 28 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت سوني إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على الشائعات التي نشرت خلال الفترة الماضية، حيث تخطط الشركة لإطلاق كاميرة A7sIII في حدث يعقد في 28 من يوليو.

أطلقت صفحة SonyAlphaUniverse إعلان تشويقي كشفت من خلاله عن حدث الشركة القادم في 28 من يوليو، والذي تقدم فيه كاميرة A7sIII التي شغلت بعض التسريبات خلال الفترة الماضية.

Advertisements

كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن مواصفات كاميرة A7sIII والتي تتضمن المواصفات التالية:

مستشعر جديد بدقة 12 ميجا بيكسل

دعم تسجيل فيديو بدقة FHD عند 240 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية عند 10 بت، و4:2:2، وتسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية لتصوير raw عبر HDMI

معدل البت 600 ميجا بت في الثانية

دعم ISO 160 for S-LOG3

لا يضم ISO مزدوج

فيديو Max ISO 409600

دعم إخراج 16 بت في صور RAW

عدد 15 وقفة في النطاق الديناميكي

دعم بطاقة UHSII

تحاكي تصميم كاميرة Sony A7rIV

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كاميرة A7sIII في 28 من يوليو، كما يبدأ شحن الكاميرة في منتصف شهر أغسطس.

المصدر

اعلان





