تكنولوجيا: Leica تكشف عن كاميرة M10-R بدون مرآة داخلية وسعر 8295 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Leica عن كاميرة M10-R المميزة بتصميم بدون مرآة داخلية، ومستشعر إطار كامل بدقة 40.9 ميجا بيكسل، وسعر 8295 دولار.
تتميز كاميرة Leica M10-R بدعم تصوير المناظر الطبيعية والصور الشخصية بأعلى كفاءة، أيضاً تقدم ميزة إلتقاط أدق التفاصيل حتى مع إقتطاع جزء صغير من المشهد الكامل، كما تتيح كاميرة M10-R التصوير الإحترافي في المواقع المفتوحة بأعلى كفاءة، كما تدعم إقتطاع جزء من المشهد بنسبة 30% عند التصوير من مسافة دون أن تنخفض تفاصيل وجودة الصورة.
أيضاً تحاكي كاميرة M10-R تصميم كاميرة M10-P المميزة بمستشعر بدقة 24 ميجا بيكسل، حيث يأتي كلا الإصدارين بشاشة TFT خلفية بحجم 3 إنش، مميزة بنطاق ISO من 100-50000، كما تتميز الكاميرة بمعالج Maestro II للصور،
كما تعتمد كاميرة M10-R على التحكم اليدوي عبر أزرار وقرص لضبط ISO، وضبط سرعة المصراع، وفتحة العدسات، كما تأتي كاميرة M10-R بتصميم معدني كامل وأنيق، حيث تعد الإختيار الأفضل للتصوير في المواقع السياحية.
وتقدم Leica كاميرة M10-R بمميزات viewfinder بصري، ونظام تركيز يدوي، كما تأتي بعدسات Summilux ببعد بؤري 50مم، وفتحة عدسات f/1.4، أيضاً تتميز عدسات viewfinder بإستجابة فائقة السرعة، مع تصوير واضح وبأعلى جودة عند التصوير في جميع ظروف الإضاءة.
كما تدعم كاميرة M10-R ميزة التركيز والتصوير عبر الشاشة، أيضاً يدعم نظام تقسيم الشاشة آداء أفضل من التركيز التلقائي في بعض الأحيان.
وتقدم كاميرة Leica M10-R ميزة التصوير المستمر حتى 10 صور بمعدل 4.5 إطار في الثانية، مع سعة 2 جيجا بايت، كما تدعم الكاميرة exposure متعدد لدعم تصوير HDR.
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