تكنولوجيا: لينوفو تعلن عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب بسعر يبدأ من 660 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب والتي تضم معالجات AMD، وتتميز بتكلفة منخفضة تبدأ من 660 دولار.

ينطلق جهاز حاسب Legion 5 من لينوفو بنموذج بحجم 15.6 إنش، وأخر بحجم 17.3 إنش، حيث يضم كلا النموذجين معالج Ryzen 7 4800H ثماني الأنوية، مع كرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 2060، ومعدل تحديث 144Hz في الشاشة، لدعم عرض إنسيابي وسلس للألعاب المميزة بدقة عرض 1080 بيكسل.

كما يأتي أعلى نموذج لجهاز حاسب Legion 5 المخصص للألعاب بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4-3200، كما تتضمن الأجهزة لوحة مفاتيح TrueStrike بإضاءة RGB خلفية، ويأتي Legion 5 بحجم 15.6 إنش، مع كرت شاشة GTX 1650 Ti، وسعر 760 دولار، ومن المقرر أن يتوفر نموذج برقاقة معالج GeForce RTX 2060 في شهر أغسطس، بينما يأتي جهاز Legion 5 بحجم 17.3 إنش بسعر 1090 دولار، إلا أن لينوفو تبدأ شحن هذا الإصدار في سبتمبر.

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كما أطلقت لينوفو جهاز حاسب مخصص للألعاب بمعالج إنتل IdeaPad Gaming 3، والذي يأتي بحجم 15.6 إنش في الشاشة، بجودة عرض full HD، كما يمكن للجهاز أن يدعم تكوينات بمعالج Ryzen 7 4800H، وكرت شاشة NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام في DDR4-3200، مع سعة تخزين 1 تيرابايت في SDD.

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