خارطة طريق تكشف عن قدوم Snapdragon 875 و Snapdragon 735، ومعالجات جديدة من MediaTek

فاطمة أيت طالب - دبي - يقدم لنا بحث تم إعداده من قبل بنك إستثماري خريطة طريق لمعالجات كوالكوم وميدياتك القادمة مع بعض التفاصيل المثيرة للإهتمام.

وفقا للنتائج التي نشرها أحد المستخدمين على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فإن شركة كوالكوم تتطلع إلى إطلاق المعالج Snapdragon 875G لخلافة المعالج Snapdragon 865 الحالي في وقت ما في الربع الأول من العام المقبل. سيعتمد هذا المعالج على تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر التابعة لشركة سامسونج، على الرغم من أن الشائعات الأولية قالت أن شركة TSMC هي من ستشرف على تصنيع هذا المعالج لشركة كوالكوم.

من المتوقع أن تُتبع شركة كوالكوم ذلك بسرعة بإطلاق المعالج Snapdragon 735G الذي سيستند بدوره على تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر. سيظهر المعالج الإقتصادي Snapdragon 435G في نفس الفترة تقريبًا.

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شركة ميدياتك تعمل بدورها على مجموعة من المعالجات الجديدة. في الربع الثالث من هذا العام، يجب أن نرى المعالج MediaTek Dimensity 600 الذي سيستند على تكنولوجيا التصنيع 7 نانومتر، ولكننا كنا نعلم ذلك بالفعل. والأكثر إثارة للإهتمام هو أنه من المتوقع أن يصل المعالج MediaTek Dimensity 400 في أواخر العام، ويقال بأنه سيستند على تكنولوجيا التصنيع 6 نانومتر.

وأخيرًا، هناك معالج رائد من شركة MediaTek متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G ويعتمد على تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر في الربع الثاني من العام 2021.