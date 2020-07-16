Realme تكشف بدورها عن تكنولوجيا الشحن الفائقة السرعة الخاصة بها تحت إسم Realme 125W UltraDART

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد يوم واحد فقط من كشف Oppo عن تكنولوجيا الشحن السريع الفائقة Oppo 125W Flash Charge، قررت شركة Realme اليوم تقديم نسختها الخاصة من تكنولوجيا الشحن السريع هذه والتي تُطلق عليها إسم Realme 125W UltraDART Charge. من الناحية النظرية، يجب أن تقوم هذه التكنولوجيا بشحن 33 في المئة من بطارية بسعة 4000mAh في غضون ثلاث دقائق، وهي متوافقة مع جميع المعايير الرئيسية.

أعلنت شركة Realme كذلك أنها تخطط لإطلاق شواحن Realme SuperDART Charger بقوة 50W و 65W.

تتيح تكنولوجيا الشحن السريع الجديدة Realme 125W UltraDART Charge تحويل 98 في المئة من الطاقة الكهربائية بفضل البطارية المزدوجة. العملية بسيطة وغير معقدة، فالشاحن يقوم بتحويل 20 فولط في 6.25 أمبير من خلال ثلاث دوائر كهربائية متوازية إلى 10 فولط في 12.5 أمبير، وهذا ما يؤدي إلى شحن بطاريتين بسعة 2000mAh لكل واحدة في آن واحد.

من أجل حماية الجهاز، قامت شركة Realme بتضمين 14 مستشعرًا لدرجة الحرارة في بنية البطارية، بالإضافة إلى تبريد داخلي إضافي للهاتف الذكي. بهذه الطريقة، يبلغ متوسط درجة حرارة Realme 125W UltraDART مستوى لا يزيد عن 40 درجة مئوية.

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جدير بالذكر أن تكنولوجيا الشحن الجديدة من شركة Realme تدعم بروتوكولات متعددة، بما في ذلك 125W PPS و 65W PD و 36W QC. كما أنها متوافقة مع معايير Realme DART السابقة، وجميع بروتوكولات VOOC و Warp Charge، وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن جميع مسؤولي Realme أكدوا عدة مرات في الماضي أنهم يستخدمون مراكز الأبحاث والتطوير التابعة لشركة Oppo، فضلا عن المصانع الخاصة بها، وبعض المرافق التابعة لشركة OnePlus كذلك.

تخطط شركة Realme أيضًا لإطلاق شواحن SuperDART الفائقة النحافة التي ستدعم فقط 50W و 65W، وهي ستكون خفيفة ومحمولة وتهدف إلى إستبدال الشواحن الضخمة التي يميل الناس إلى حملها في تلك اللحظة عندما تحتاج هواتفهم الذكية إلى المزيد من الطاقة.