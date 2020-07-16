الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M01s مع شاشة LCD بحجم 6.2 إنش، والمعالج Helio P22

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة منها لتعزيز مبيعاتها في ظل جائحة كورونا الحالية، قامت شركة سامسونج اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M01s ليكون بذلك العضو الأحدث في سلسلة هواتف سامسونج الإقتصادية.

الهاتف Galaxy M01s الجديد من شركة سامسونج يأتي مع موصفات تقنية تشمل شاشة Infinity-V LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

الهاتف Galaxy M01s الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Samsung One UI Core 1.1، ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

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الهاتف Galaxy M01s سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والرمادي بالهند، وسيكلف العملاء المهتمين 10 آلاف روبية هندية، وهو ما يُعادل 133 دولار أمريكي.