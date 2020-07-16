فاطمة أيت طالب - دبي - في البث المباشر لحدث Stadia Connect، قامت شركة جوجل بإستعراض 20 لعبة جديدة ستشق طريقها إلى منصة بث الألعاب السحابية Google Stadia بدءًا من الآن إلى غاية شهر يناير من العام 2021. وبالنسبة لمن يتساءل عن هوية هذه الألعاب الـ 20، فهي تشمل :
- One Hand Clapping – متوفرة الآن
- PUBG Season 8 – اليوم 30 يوليو
- Serious Sam 4 – أغسطس
- PGA Tour 2K21 – يوم 21 أغسطس
- Super Bomberman R Online – خريف العام 2020
- NBA 2k21 – خريف العام 2020
- Sekiro: Shadows Die Twice – خريف العام 2020
- Dead by Daylight – سبتمبر
- Hitman – اليوم 1 سبتمبر
- Hitman 2 – اليوم 1 سبتمبر
- Hitman 3 – يناير 2021
- WWE 2K Battlegrounds – اليوم 18 سبتمبر
- Hello Neighbor – اليوم 20 سبتمبر
- Outriders – موسم العطلات للعام 2020
- Hello Neighbor: Hide & Seek – موسم العطلات للعام 2020
وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة المطورة للألعاب Splash Damage بإطلاق لعبة Outcasters حصريًا على منصة Google Stadia، بينما أكدت الشركات الأخرى مثل Harmonix و Supermassive Games و Uppercut أنها تعمل على جلب ألعاب جديدة إلى خدمة Google Stadia. إليكم أدناه فيديوهات دعائية لمعظم الألعاب القادمة إلى خدمة Google Stadia :
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تؤكد وتكشف عن الألعاب الـ 20 الجديدة القادمة إلى منصة Google Stadia لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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