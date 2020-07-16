شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم يبلغ عمر الكون الحقيقى؟دراسة صورة أقدم ضوء تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّر فريق دولى من العلماء فى الفيزياء الفلكية، عمر الكون، وذلك بالاستناد إلى صورة لأقدم ضوء، التقطها تلسكوب" أتاكاما الكوني" فى تشيلى، وأشارت جامعة "ستونى بروك" الأميركية فى بيان، إلى أن التقديرات السابقة للعلماء فيما يتعلق بعمر الكون، لم تكن دقيقة، وقد تمّ التوصل إلى هذه النتيجة بفضل دراسة صورة أقدم ضوء، ليؤكد الباحثون أن عمر الكون هو 13.8 مليار عام.

وبيّن العلماء أن الضوء الذى يعرف بـ"شفق الانفجار العظيم"، عبارة عن إشعاع الخلفية الكونية الميكروى، ويعتبر دليلا على ولادة الكون بعد نشوئه بـ380 ألف عام، أى عندما انضمت البروتونات والإلكترونات لتشكيل الذرات الأولى، حسب سكاى نيوز.

وستساعد الصورة، التى تمثل أقدم ضوء بالكون، العلماء على فهم كيفية تشكله على نحو أفضل، وتشكّل الأرض وباقى الكواكب، حسبما نقلت صحيفة "يو إس أى توداي" عن الجامعة الأميركية.

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ووفق عالمة الفيزياء الفلكية بجامعة "ستونى بروك"، والمؤلفة المشاركة فى البحث، نيليما سيغال، فإن رؤية الصورة الأولى للكون بصورته الأولية بعد إزالة أى مؤثرات مشوّشة، سيساعدنا على الاقتراب من معرفة "ولادة الكون".

وتتوافق المعلومات التى جمعها التلسكوب فى "أتكاما" تشيلى مع ما توصل إليه قمر "بلانك" الاصطناعى من نتائج سابقا بخصوص عمر الضوء الأول.

وكانت تقديرات العلماء السابقة للكون تستند لحسابات معقدة تتعلق بأبعاد المجرات، والاعتماد عليها لتقدير عمر الكون.

جدير بالذكر أن تلسكوب "أتاكاما الكوني"، عبارة عن مشروع دولى علمى، يشارك فيه علماء وباحثون من 41 مؤسسة فى 7 بلدان حول العالم.