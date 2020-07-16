شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه HTML ومن هو مخترعها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد HTML ، والتى تعنى لغة ترميز النص التشعب، ولغة الترميز الأساسية المستخدمة لتنظيم المحتوى على الويب، إذ تحتوى كل صفحة ويب على الإنترنت على الأقل على بعض علامات HTML المضمنة فى شفرة المصدر الخاصة بها، وتتكون معظم مواقع الويب من العديد من ملفات HTML أو HTM.

وتوضح قواعد اللغة التى تتبعها HTML لمتصفح الويب كيفية عرض النص الذى يتكون من صفحة الويب، وبدون HTML لتكوين المحتوى على الصفحة، سيظهر النص بدون شكل، بدون لون والجداول والتنسيق والقوائم والعناوين التى تسهل قراءته.

من هو مخترع HTML؟

تم إنشاء HTML فى عام 1991 من قبل "تيم بيرنرز لى" ، المؤسس للانترنت، وما نعرفه الآن باسم World Wide Web

صاغ بيرنرز لى فكرة مشاركة المعلومات بغض النظر عن مكان وجود الكمبيوتر من خلال استخدام الارتباطات التشعبية و HTTP (بروتوكول اتصال لخوادم الويب والمستخدمين) ومحدد موقع منتظم (URL) (نظام عنوان مبسط لكل شبكة ويب الصفحة على الإنترنت.

تم طرح إصدارات جديدة من HTML ، وآخرها HTML5. تم نشره كتوصية W3C.

Advertisements

كيف تبدو HTML؟

HTML هو مزيج من النص، مثل ما تراه أثناء قراءة هذه السطور، وعناصر تسمى العلامات، فعلامات HTML هى كلمات أو اختصارات محاطة بأقواس زاوية () ، كما فى الصورة التالية.



HTML

يستخدم متصفح الويب علامات HTML لمعرفة كيفية عرض كل عنصر على صفحة الويب، وإذا كانت كتلة النص محاطة بعلامة تهدف إلى إنشاء فقرات، فإن المتصفح يفهم أن هذا النص يجب أن يظهر كفقرة، وينطبق الشيء نفسه على منطقة رأس الصفحة ونص صفحة الويب، وكلاهما يحتوى أيضًا على علامات مرتبطة.

قد تصف علامات HTML الإضافية لون النص أو موضع الصورة، أو تسرد العناصر ذات التعداد النقطى أو الرقمى، أو الارتباط بصفحات الويب والملفات الأخرى، وتجعل النص غامقًا، أو تحته خط، أو منظمًا فى جدول، إذ يعد HTML مفيد أيضًا لكتابة الرموز وتضمين الصور ومقاطع الفيديو والنماذج مباشرة على صفحة الويب.