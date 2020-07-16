شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطور تاتو ذكى يحول جسمك إلى لوحة لمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تستخدم SkinMarks حبرًا موصلاً مطبوعًا على ورق الوشم ثم يوضع على جانب إصبع أو مفاصل، وبمجرد وضعه على الجلد، يمكن أن يقرأ التصحيح الإيماءات النموذجية لشاشة الهاتف الذكي مثل التمرير السريع أو الضغط.

تكمن فائدة تطبيق جهاز استشعار على جلد المستخدم في أنه يخلق تجربة أكثر طبيعية، فإن الانحناء والضغط على اليد أكثر غريزية ويمكن أن تجعل التواصل مع التكنولوجيا أسهل.

كما تعمل الشركة على زوج من نظارات الواقع المعزز مع كاميرا مدمجة، وتهدف النظارات، التي تسمى 1D Eyeware ، إلى النجاح من خلال تطوير منتج فعال وجذاب من الناحية الجمالية، وهو هدف أعيق من قبل إلى حد ما بسبب الحاجة إلى وضع جميع الأجهزة الإلكترونية على متنها.

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كتبت جوجل ورقة لوصف الجهاز: "إن المتطلبات لتناسب جميع الإلكترونيات والبصريات ومكونات توليد الصور، بالإضافة إلى البطاريات ذات السعة الكافية، تؤثر بشكل كبير على خيارات التصميم الصناعي المحتملة".

وهذه الأشكال المتنوعة التي قد يختار المستخدمون الاختيار من بينها محدودة بسبب هذه القيود، مع مرونة أقل في إمكانية الارتداء والجماليات.

على غرار الشركات الأخرى في السباق لتطوير نظارات الواقع المعزز مثل أبل، تحاول Google مواجهة هذه المشكلة عن طريق ربط الجهاز بهاتف أندرويد، لتخطر العدسات المجسمة المستخدمين عندما يتلقون إشعارات على أجهزتهم باستخدام إشارات مرمزة بالألوان، أشياء مثل اتجاهات التنقل أو رسائل البريد الإلكتروني أو إشعارات التقويم سيكون لها ألوانها الخاصة.