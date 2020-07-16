شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيبة ظهر روبوتيه تركب على الخنافس وتتبع رؤيتها (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -



الروبوت متمسك بالحشرة وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول مطوروها إن استخدامات الكاميرا يمكن أن تتراوح بين علم الأحياء واستكشاف البيئات المجهولة. طور باحثون في جامعة واشنطن الكاميرا اللاسلكية الصغيرة القابلة للتوجيه، التي تبث الفيديو مباشرة إلى هاتف ذكي وتبلغ مداه 60 درجة. يسمح هذا للمشاهد بالتقاط لقطة بانورامية أو تتبع جسم متحرك مع إنفاق قدر ضئيل من الطاقة، ويقضي على الحاجة إلى البطاريات الثقيلة.

تركيب الروبوت بالحشرة قال شيام جولاكوتا ، كبير باحثى الدراسة: "لقد أنشأنا نظام كاميرا لاسلكية منخفض الطاقة ومنخفض الوزن يمكن أن يلتقط نظرة من منظور شخص أول لما يحدث من حشرة حية فعلية أو يخلق رؤية للروبوتات الصغيرة". وتعد الرؤية مهمة جدًا للتواصل وللملاحة، ولكن من الصعب للغاية القيام بذلك على هذا النطاق الصغير، فالرؤية هي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ولتقليل احتياجات الكاميرا من الطاقة، استلهم الباحثون من عيون الحشرات. Advertisements

روبوت الحشرة

كما قال الباحث المشارك سوير فولر، الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية بجامعة واشنطن: "لدى بعض الذباب منطقة صغيرة عالية الدقة من أعينها المركبة".

أجرى الأكاديميون هذه العملية بكاميرا صغيرة وأبيض وأسود ذات طاقة منخفضة للغاية، يمكنها أن تجتاح مجال الرؤية بمساعدة ذراع ميكانيكية.

بعد بناء نظام الكاميرا، ربطه الباحثون بنوعين من الخنفساء المعروف أنه قوي بما يكفي لتحمل الوزن، وكلا الجهازين لم يتسببا في إعاقة الحشرات، وتمكنا من التجول بحرية.

في حين قال الفريق إنهم متحمسون لإمكانات الكاميرات المحمولة خفيفة الوزن ومنخفضة الطاقة، يعرف الباحثون أن هذه التكنولوجيا تأتي مع مجموعة جديدة من مخاطر الخصوصية.

ويأمل الفريق في أن تتطلب الإصدارات المستقبلية من الكاميرا طاقة أقل وأن تكون خالية من البطارية، وربما تعمل بالطاقة الشمسية.