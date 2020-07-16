فيسبوك تنجو من عقوبة “درع البيانات”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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نجت فيسبوك وغيرها من شركات التقنية الأمريكية من قرار قضائي أوروبي أبطل اتفاقية “درع خصوصية البيانات” التي أبرمتها أوروبا مع الولايات المتحدة، إذ إن الحكم سمح في نفس الوقت باستمرار تبادل البيانات.

والخميس، أبطلت محكمة العدل الأوروبية (أعلى محكمة في أوروبا) ما تسميه المفوضية الأوروبية اتفاق “درع خصوصية البيانات”، وهي اتفاقية لحماية البيانات مع الولايات المتحدة.

وخلصت المحكمة إلى أن الاتفاق لا يحمي بشكل كافٍ بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة.

إلا أن المحكمة أثبتت صلاحية مجموعة أخرى من قواعد المفوضية الأوروبية، والتي تمثل الشروط التعاقدية القياسية لنقل البيانات. وبالتالي فإن نقل البيانات الخاصة سيظل ممكنا.

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أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي تصدر اليوم حكما بشأن قيام فيسبوك بنقل بيانات للولايات

ويتعلق الحكم بقضية رفعها ناشط حماية الخصوصية النمساوي ماكسيميليان سكريمز، والذي اشتكى للسلطات الأيرلندية من أنه جرى نقل بياناته على موقع فيسبوك، والتي جمعها فيسبوك أيرلندا، إلى فرع الشركة في الولايات المتحدة دون إذن منه.

وقال سكريمز إنه نظرا لأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية يمكنها الوصول إلى البيانات الخاصة بمستخدمي فيسبوك، فإن بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي لا تكون محمية بشكل كافٍ.

وعقب الشكوى، أقام مفوض حماية البيانات الأيرلندي دعوى أمام المحكمة العليا في أيرلندا لإحالتها إلى محكمة العدل الأوروبية.