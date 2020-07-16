تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف سامسونج Galaxy M01s برقاقة معالج Helio P22 وسعر 133 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج اليوم إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy M، حيث تقدم هاتف Galaxy M01s منخفض التكلفة برقاقة معالج Helio P22، مع شاشة LCD بحجم 6.2 إنش، كما ينطلق الهاتف بسعر 133 دولار.

يأتي هاتف Galaxy M01s منخفض التكلفة بشاشة LCD بحجم 6.2 إنش بجودة عرض HD بلس والتي تشغل نسبة 81.8% من إطار الهاتف، وتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية الذي يضم مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف Galaxy M01s رقاقة معالج Helio P22 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أيضاً يأتي بواجهة One UI Core 1.1 مع نظام تشغيل Android 9 Pie.

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أيضاً يأتي هاتف Galaxy M01s بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ويدعم هاتف Galaxy M01s بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يدعم الشحن عبر منفذ micro USB، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والرمادي بسعر 133 دولار، ويتوفر للبيع عبر متجر سامسونج على شبكة الإنترنت.

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