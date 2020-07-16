تكنولوجيا: HONOR تعلن عن أجهزة MagicBook 14 وMagicBook 15 بمعالجات Ryzen 4000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت علامة HONOR التجارية التابعة لشركة هواوي اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة MagicBook 14 وMagicBook 15 التي تنطلق بسلسلة معالجات Ryzen 4000.

ينطلق الجيل الجديد من أجهزة HONOR MagicBook المميزة بسلسلة معالجات Ryzen 4000 التي ترتكز على معمارية Zen 2، ودقة تصنيع 7 نانومتر، مع 8 من الأنوية و8 من المسارات، لدعم كلاً من أجهزة MagicBook 14 وMagicBook 15 بتحسينات في آداء وحدة المعالجة بنسبة 59.2%.

يأتي جهاز MagicBook 14 بتصميم معدني كامل، نحيف بسماكة 15.9 مم، ووزن 1.38 كجم، كما يتضمن زر التشغيل الرئيسي مستشعر للبصمة، والذي يتيح تنشيط سريع لواجهة الحاسب.

مواصفات أجهزة HONOR MagicBook 14

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شاشة بحجم 14 إنش ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 16:9، وشهادة من TÜV Rheinland

رقاقة معالج AMD Ryzen 5 4600H بسرعة 3.0GHz والتي تصل إلى 4.0GHz، أو رقاقة معالج AMD Ryzen 7 4800H بسرعة 2.9GHz والتي تصل إلى سرعة 4.2GHz، مع كرت شاشة Radeon.

ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4 بسرعة 2666MHz بقنوات مزدوجة، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD.

نظام تشغيل Windows 10.

مدخل 3.5مم للسماعات، مع مستشعر للبصمة في زر التشغيل.

كاميرة webcam بتصميم منبثق.

Magic-Link 2.0

يدعم الإتصال بشبكات WiFi 802.11 ac بالنطاق المزدوج، ودعم البلوتوث 5.0، منفذ USB C للشحن ونقل البيانات، منفذ HDMI، ومنفذ USB 3.0 فئة A، مع منفذ USB 2.0 فئة A.

قياسات الجهاز 322.5 في 214.8 في 15.9مم، مع وزن 1.38كجم.

بطارية بقدرة 56Wh.

مواصفات أجهزة HONOR MagicBook 15

شاشة بحجم 15.6 إنش ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 16:9، وشهادة من TÜV Rheinland

رقاقة معالج AMD Ryzen 5 4600H بسرعة 3.0GHz والتي تصل إلى 4.0GHz، أو رقاقة معالج AMD Ryzen 7 4800H بسرعة 2.9GHz والتي تصل إلى سرعة 4.2GHz، مع كرت شاشة Radeon.

ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4 بسرعة 2666MHz بقنوات مزدوجة، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD.

نظام تشغيل Windows 10.

مدخل 3.5مم للسماعات، مع مستشعر للبصمة في زر التشغيل.

كاميرة webcam بتصميم منبثق.

Magic-Link 2.0

يدعم الإتصال بشبكات WiFi 802.11 ac بالنطاق المزدوج، ودعم البلوتوث 5.0، منفذ USB C للشحن ونقل البيانات، منفذ HDMI، ومنفذ USB 3.0 فئة A، مع منفذ USB 2.0 فئة A.

بطارية بقدرة 42Wh.

أسعار أجهزة MagicBook 14 وMagicBook 15

جهاز HONOR MagicBook 14 برقاقة معالج R5 4500U وذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 571 دولار.

جهاز HONOR MagicBook 14 برقاقة معالج R7 4700U وذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 642 دولار.

جهاز HONOR MagicBook 15 برقاقة معالج R5 4500U وذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 600 دولار.

جهاز HONOR MagicBook 15 برقاقة معالج R7 4700U وذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 671 دولار.

ومن المقرر أن تتوفر أجهزة حاسب MagicBook 14 وMagicBook 15 للبيع في 22 من شهر يوليو الجاري.

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