Mozilla تُطلق Mozilla VPN في ستة بلدان، وهو متاح الآن على Android و iOS و Windows

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك الكثير من تطبيقات VPN المتوفرة على الأجهزة المحمولة، ولكن إذا كنت تبحث عن تطبيق بديل لكل تلك الخيارات، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة Mozilla قامت الآن بإصدار تطبيق VPN الخاص بها للأجهزة المحمولة في ستة بلدان جديدة بعدما كان متوفرًا في بعض المناطق المحدودة فقط. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Mozilla كذلك بإطلاق هذا التطبيق على منصات الأندرويد و iOS و Windows. وبالنسبة لمستخدمي MacOS و Linux، فسوف يحصلون بدورهم على التطبيق في المستقبل القريب.

في حال سمعت عن هذا لأول مرة، فإن خدمة VPN الخاصة بشركة Mozilla تحمل إسم Firefox Private Network. سيتم تدعيم الخدمة بـ Mullvad VPN والتي تدعي أنها تتبع سياسة عدم تسجيل الدخول، مما يعني أنه لن يتم تسجيل نشاطك على الإنترنت أثناء استخدامك للشبكة، مما يضيف طبقة إضافية من الخصوصية إذا كان هذا هو ما تبحث عنه.

تدعي شركة Mozilla أيضًا أن خدمة Firefox Private Network ستستخدم إصدارًا أحدث من معيار WireGuard. من الواضح أن هذا سيوفر سرعات أعلى علمًا أن إستخدام VPN يؤثر في بعض الأحيان على سرعة الإتصال الخاصة بك، وتحسين التشفير، وهو ما ستستخدمه الشركة على ما يبدو لبيع خدمتها.

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ومع ذلك، يجب أن نشير إلى أن خدمة Firefox Private Network ستُكلف 4.99 دولار أمريكي في الشهر، على عكس بعض خدمات VPN المجانية الأخرى على الإنترنت. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن Mozilla تعمل كذلك على خدمة VPN مدمجة في متصفحات Firefox، وهي الخدمة التي ستطلب منك دفع 2.99 دولار أمريكي من أجل التصفح غير المحدود.