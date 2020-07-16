المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي تحكم لصالح آبل في نزاعها القانوني مع المفوضية الأوروبية

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام 2016، إتهمت المفوضية الأوروبية شركة آبل بتلقي تخفيضات ضريبية غير قانونية في أيرلندا. وإضطرت الشركة بعد ذلك إلى دفع مبلغ 13 مليار يورو ( 15 مليار دولار ) تراكمت خلال الفترة 2003-2014، قيل أنها تمثل 1 في المئة فقط من ضريبة أرباح الشركة في إيرلندا بدلاً من 12.5 في المئة القانونية.

وقد استأنفت شركة آبل منذ ذلك الحين الحكم والآن قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلغاء قرار مفوضية الإتحاد الأوروبي، والتي حكمت لصالح أبل. ينص قرار المحكمة على أن مفوضية الاتحاد الأوروبي فشلت في تقديم دليل فعلي على أن آبل استفادت من تخفيض على مستوى ضريبة الشركات. الآن، يُمكن لمفوضية الاتحاد الأوروبي استئناف القرار في غضون 14 يومًا.