Xiaomi تُطلق دفعة جديدة من منتجاتها المختلفة على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Smart Band 5 وسماعات الأذن اللاسلكية Xiaomi Mi TWS Earphone Basic، فقد قامت شركة Xiaomi كذلك اليوم بالإعلان عن إطلاق مجموعة من المنتجات الأخرى على الصعيد العالمي، ومن بينها جهاز Xiaomi Mi TV Stick والشاشة المنحنية Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34، والدراجتين الكهربائيتين Xiaomi Mi Electric Scooter 1S و Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2.

Xiaomi Mi TV Stick

بالنسبة لجهاز Xiaomi Mi TV Stick، فهو يُعمل على تحويل التلفاز الخاص بك إلى تلفاز ذكي يعمل بنظام Android TV 9.0 مع العلم بأنه يضم موصل HDMI 2.0 ويدعم دقة تصل إلى FullHD، كما أنه يأتي مع المعالج Amlogic S905 Y2، ومع 1GB من الذاكرة العشوائية، ونحو 8GB من الذاكرة الداخلية eMMC 5.1. ومن أجل البث، هناك دعم لـ WiFi 5، ومن أجل اللعب هناك دعم لتقنية البلوتوث 4.2 لربط الأيادي التحكم بالجهاز.

هذا الجهاز يأتي كذلك مع وحدة تحكم عن بعد والتي تمتاز بتصميم بسيط بحيث تتوفر على أقل عدد ممكن من الأزرار الأساسية، بما في ذلك زرين يعملان على فتح Netflix و Amazon Prime Video، فضلا عن زر خاص بالمساعد الرقمي Google Assistant. ويمكنك أيضًا إستخدام البروتوكول Chromecast لإرسال الصور والفيديوهات بسهولة من هاتفك إلى تلفازك.

عمومًا، جهاز Xiaomi Mi Tv Stick سيكون متوفرًا للشراء في جميع أنحاء العالم، وسيُكف المستهلكين المهتمين 40 يورو.

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor

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أما بخصوص الشاشة Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor، فهي تأتي مع شاشة بحجم 34 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz علمًا أنها تدعم تقنية المزامنة AMD FreeSync، وتضم منفذين من نوع HDMI ومنفذين آخرين من نوع DisplayPorts.

هذه الشاشة تمتاز كذلك بدقة +QuadHD وتدعم 121 في المئة من التدرج اللوني sRGB كما أنها تمتاز بتصميم منحني لمنح اللاعبين تجربة لعب غامرة. عمومًا، الشاشة Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor ستُكلف 400 يورو في الأسواق العالمية.

قامت شركة Xiaomi كذلك اليوم بالكشف عن دراجتين كهربائيتين من أجل الأسواق العالمية. الدراجة الكهربائية الأولى تُدعى Xiaomi Mi Electric Scooter 1S وتمتاز بوزن 12.5 كيلوجرام كما أنها تضم بطارية قادرة على قطع مسافة 30 كيلومتر بعملية شحن واحدة، ومحرك قادرة على بلوغ سرعة 25 كيلومتر في الساعة.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S و Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2.

أما بخصوص الدراجة الكهربائية الثانية، فهي تُدعى Mi Electric Scooter Pro 2 وتمتاز بوزن 14.2 كيلوجرام كما أنها تضم بطارية قادرة على قطع مسافة 40 كيلومتر بعملية شحن واحدة، ومحرك قادر على بلوغ سرعة 25 كيلومتر في الساعة.

تجدر الإشارة إلى أن كلا الدراجتين الكهربائية تأتيان مع فرامل قرصية على الرغم من حقيقة أن Mi Electric Scooter Pro 2 تحتوي على الفرامل في العجلتين الأمامية والخلفية على عكس Mi Electric Scooter S1 التي تحتوي على هذه الفرامل في العجلة الخلفية فقط. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Xiaomi كذلك في الدراجات الكهربائية الجديدة بإصلاح بعض مشاكل المتانة وتحسين نظام التبريد والبطارية، فضلا عن تحسين الأسلاك.

عمومًا، سعر الدراجة الكهربائية Xiaomi Mi Electric Scooter 1S يبدأ من 400 يورو، في حين يبدأ سعر الدراجة الكهربائية Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 من 500 يورو.