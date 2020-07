كيف أستخدم واتساب ويب للكومبيوتر ؟ (تسجيل الدخول والخروج )

حسناً منصة واتساب ويب هي واحدة من أشهر منصات التواصل الإجتماعي وأهمها من وجهة نظري على أجهزة الكومبيوتر، لماذا ؟ لأن هذه المنصة تسمح لك بشكل مباشر بالإتصال بخوادم منصة واتساب على الهواتف المحمولة وتسمح لك باستخدام نفس الرقم ونفس جهات الاتصال والوصول إليهم بسهولة كبيرة من على المنصة.

منصة واتساب ويب هي منصة رسمية ومعتمدة من مطوري واتساب بشكل رسمي وهذا يعني أنه لا يوجد اي خوف عليك من استخدام المنصة والاستفادة من خدماتها على جهاز الكومبيوتر الخاص بك وفي الواقع طريقة استخدام منصة واتساب ويب سهلة للغاية واليوم سنجاوب على سؤال كيف استخدم واتساب ويب من ناحية تسجيل الدخول أو الخروج بسهولة من عليها.

طريقة تسجيل الدخول على واتساب ويب للكومبيوتر :

الأمر بسيط للغاية ولا يتعدى خطوات صغيرة لتتمكن من تسجيل الدخول والوصول إلى واتساب ويب واستخدام منصة واتساب من على جهاز الكومبيوتر الخاص بك.

في البداية قم بالتوجه إلى الموقع التالي ورابط واتساب ويب وهو : https://web.whatsapp.com/

الآن عندما تدخل إلى صفحة واتساب ويب الرئيسية لأول مرة من على جهاز كومبيوتر جديد ستجد أمامك الصورة التالية :

الخطوات بعد ذلك سهلة وبسيطة للغاية، توجه إلى هاتفك المحمول الذي قمت بتفعيل برنامج واتساب عليه، ثم قم بالضغط على علامة القائمة الموجودة بالأعلى وهي على شكل ثلاث نقاط إن كنت على هاتف أندرويد أو علامة الترس الموجودة بالأسفل إن كنت على هاتف ايفون.

بعد ذلك كل ما سيكون مطلوباً منك هو أن تضغط على كلمة Whatsapp web ثم توجيه الكاميرا لتقوم بمسح مربع الـ QR Code الموجود بالصفحة الرئيسية أمامك.

مبارك لك الآن فقد تمكنت من تسجيل الدخول في واتساب ويب واستخدامه بطريقة سهلة وسريعة، الآن سينقلك إلى شاشة الدردشة الرئيسية والتي تحتوي على الرسائل الخاصة بك ومحتويات الدردشة الخاصة بك، بالطبع يمكنك التعامل مع المنصة كما كنت تتعامل مع منصة Whastapp على هاتفك المحمول.

كيفية تسجيل الخروج من واتساب ويب :

الأمر بسيط وسهل للغاية، وهناك طريقتين أسهل من بعضهما لتسجيل الخروج من واتساب ويب وحماية بياناتك وخصوصيتك.

بالطبع لست في حاجة لأنبهك بأنك ستحتاج إلى تسجيل الخروج من على منصة واتساب ويب على جهاز الكومبيوتر الخاص بك خاصةً إن كنت تستخدم جهاز كومبيوتر غير جهازك الأساسي أو جهاز في مقهى ما أو لدى أحد أقربائك.

إن لم تقم بتسجيل الخروج من المنصة فأي شخص سيجلس على هذا الجهاز سيتمكن بسهولة من الوصول إلى جميع بياناتك واستخدام الواتساب الخاص بك ومراقبته أيضاً لذا من المهم جداً أن تقوم بتسجيل الخروج من الموقع .

إن كنت ترغب في تسجيل الخروج من على جهاز الكومبيوتر قم بالضغط على علامة الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى ثم قم بالضغط على كلمة Sign Out أو تسجيل خروج .

أو إن كنت ترغب في تسجيل خروج مباشرةً من الهاتف وتسجيل الخروج من جميع تطبيقات واتساب ويب على جميع أجهزة الكومبيوتر التي فتحته من خلالها كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات مثل عملية تسجيل الدخول ولكن هذه المرة عندما تضغط على whatsapp web سيظهر أمامك الشكل التالي، قم بالضغط على كلمة Log Out From all Devices .

نأمل أن نكون قد افدناكم بالشكل الكافي لتتمكنوا من استخدام المنصة بطريقة مناسبة وحماية حسابكم بطريقة مناسبة كافية.