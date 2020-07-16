تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على أن الإصدار الخاص Galaxy S20 Fan يضم أفضل المواصفات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري للإعلان قريباً عن الإصدار الخاص Galaxy S20 Fan، وفي تسريبات جديدة اليوم أشير إلى أن هذا الإصدار سيضم مجموعة من أفضل المواصفات، لذا لن يكون إصدار “lite” من سلسلة هواتف Galaxy S20.

على عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن سامسونج ستصدر هاتف منخفض التكلفة من سلسلة هواتف Galaxy S20، جاءت تسريبات جديدة لتؤكد على أن الإصدار الخاص Galaxy S20 Fan سيجمع أفضل التكوينات والمواصفات.

ولقد أشارت التسريبات التي انطلقت في شهر يونيو، إلى أن إصدار سامسونج القادم من سلسلة Galaxy S20 سيأتي بتكلفة منخفضة مقارنة بالإصدارات السابقة بهدف تنشيط المبيعات، إلا أن التفاصيل التي جاءت على تويتر اليوم كشفت على أن هذا الإصدار يضم رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 865.

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من جانب أخر أشارت التسريبات الجديدة إلى أن الإصدار الخاص Galaxy S20 Fan سيأتي بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة لدعم عرض إنسيابي وسلس، كما يأتي الهاتف بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة بحجم 3.3مم، مع دعم مقاومة الماء بمعايير IP68.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف Galaxy S20 Fan سيقدم في جميع الأسواق العالمية برقاقة معالج Snapdragon 865، أي على عكس الإصدارات السابقة من سلسلة Galaxy S20 التي قدمت في أغلب الأسواق العالمية بمعالج Exynos، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Galaxy S20 Fan بمستوى تسعير جيد مقارنة بالإصدارات السابقة من سلسلة Galaxy S20.

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