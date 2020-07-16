تكنولوجيا: ابل تقدم تحديث iOS 13.6 و iPadOS 13.6 بميزة إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في دفع التحديث الجديد من iOS 13.6 و iPadOS 13.6 مع مجموعة من المميزات الجديدة التي تشمل إختيار إيقاف التحميل التلقائي لتحديث التطبيقات، وميزة مفاتيح السيارة الرقمية لدعم فتح وإغلاق السيارة، من بين مجموعة أخرى من المميزات.

يأتي تجديث iOS 13.6 و iPadOS 13.6 الثابت اليوم ليقدم ميزة المفتاح الرقمي للسيارات، الذي يتيح فتح وإغلاق السيارة، وأيضاً بدء تشغيل بعض السيارات المتوافقة مع هذه الميزة ومنها مجموعة محددة من سيارات BMW عبر هواتف iPhone XR، و iPhone XS أو الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.

أيضاً ينطلق تحديث iOS 13.6 و iPadOS 13.6 بتحديث جديد لتطبيق Apple News، و Apple News PLus، مع ميزة القصص الصوتية لمستخدمي الولايات المتحدة، كما يمكن للمستخدم الآن إختيار إيقاف تحميل التحديث التلقائي للتطبيقات على هواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد عند إتصال الأجهزة بشبكات Wi-Fi.

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كما يتضمن تطبيق Health app الآن قسم جديد “أعراض المرض”، حيث يتيح هذا القسم للمستخدم إضافة أعراض الأمراض المختلفة مثل الحمى، وإلتهاب الحلق، والسعال غيرها من الأعراض ومن ثم مشاركة هذه الأعراض مع تطبيقات الطرف الثالث.

أيضاً قدمت ابل تحديث watchOS 6.2.8 لساعات ابل الذكية والذي يدعم ميزة المفتاح الرقمي عبر ساعة Series 5 الذكية، كما تتوسع ابل بمميزات ECG لتخطيط القلب في ساعات Series 4 أو الإصدارات اللاحقة في كلاً من أسواق البحرين، البرازيل، وجنوب إفريقيا، ومن المقرر أن تتوفر التحديثات الجديدة للتحميل اليوم على هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد وأيضاً ساعات ابل الذكية المتوافقة.

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