Xiaomi تُطلق Xiaomi Mi Smart Band 5 و Xiaomi Mi TWS Earphone على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد أعلنت شركة Xiaomi اليوم عن إطلاق مجموعة من المنتجات التي تشكل جزءًا من منظومتها على الصعيد العالمي، ومن بين هذه المنتجات نذكر إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Smart Band 5 وسماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية Xiaomi Mi TWS Earphones Basic.

Xiaomi Mi Smart Band 5

هذه الإسوارة الذكية الجديدة من شركة Xiaomi تأتي مع شاشة AMOLED بحجم 1.1 إنش والتي يمكن تخصيصها بإستخدام مجموعة من واجهات الطرف الثالث. وإلى جانب الشاشة، فهذه الإسوارة الذكية تأتي كذلك مع مجموعة من المستشعرات والتي تشمل مستشعر التسارع، ومستشعر ضربات القلب، ومستشعر الضغط والجيروسكوب، ولكن ليس هناك مستشعر قياس مستويات الأوكسجين في الدم.

من حيث البرمجيات، قامت شركة Xiaomi بتزويد إسوارتها الذكية الجديدة بالعديد من الأوضاع الإحترافية، وبميزة Personal Activity Intelligence التي تمنحك نظرة أكثر قليلاً حول مدى تأثير تمرينك على الرفاهية العامة واللياقة البدنية. وبصرف النظر عن ذلك، فقد قامت شركة Xiaomi كذلك بتصميم Xiaomi Mi Smart Band 5 الجديدة لتكون قادرة على مقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 متر.

تم تحسين نظام مراقبة نبضات القلب بشكل كبير ويمكنها الآن إكتشاف الأخطاء في معدلات ضربات القلب وإعلامك بذلك، تمامًا مثل Apple Watch. وعلاوة على ذلك، فمستشعر PPG الجديد يُعتبر أكثر دقة بنسبة 50 في المئة مقارنة مع الإسوارة السابقة.

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عندما يتعلق الأمر بتتبع النوم، يمكن لإسوارة Xiaomi Mi Smart Band 5 الآن إستخراج البيانات المتعلقة بصحة نومك. هناك أيضًا نسخة تدعم تقنية NFC يمكن إستخدامها لإجراء عمليات الدفع، ولكنها متوفرة في الصين فقط حاليًا. يوجد مساعد صوتي أيضًا، ولكننا لم نكتشف بعد كيف سيعمل ذلك خارج الصين. ووفقا لشركة Xiaomi، فقد ذكرت أن إسوارة اللياقة البدنية الجديدة قادرة على الصمود لنحو 14 يومًا قبل أن تحتاج لإعادة الشحن، وأنها ستكلف 40 يورو.

Xiaomi Mi TWS Earphones Basic

أما بخصوص سماعات Xiaomi Mi TWS Earphones Basic، فهي تضم مكبرات للصوت بحجم 14.2mm تدعم الترميز AAC من أجل تجربة صوتية لاسلكية عالية الجودة. وعلاوة على ذلك، فهي تضم كذلك تقنية إلغاء الضوضاء من أجل المكالمات بإستخدام زوج من الميكروفونات الإضافية.

تضم السماعات عناصر تحكم حساسة للمس، وتضم كذلك ميزة الكشف الذكي عن الأذن. يؤدي هذا تلقائيًا إلى إيقاف مشغل الموسيقى تلقائيًا عندما تُزيل السماعات من الأذن وإستئناف الموسيقى عندما تقوم بوضعها في أذنك من جديد. أيضًا، إذا كان لديك هاتف من شركة Xiaomi، فإن عملية ربط هذه السماعات مع الهاتف ستكون سهلة بقدر فتح علبتها.

عمر البطارية في هذه السماعات هو خمس ساعات، ولكن يمكنك وضعها في العلبة لإعادة شحنها. في المجموع أنت تحصل على 20 ساعة من عمر البطارية. يتم شحن العلبة عبر USB Type-C، لذلك يمكنك إستخدام شاحن هاتفك الذكي. عمومًا، سماعات Xiaomi Mi TWS Earphone Basic ستكلف 40 يورو، ولكن المشترين الأوائل سيحصلون عليها مقابل 30 يورو.