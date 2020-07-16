آبل تُصدر تحديث iOS 13.6 مع ميزة المفاتيح الرقمية للسيارة وميزات جديدة لتطبيق الصحة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بإصدار التحديثين iOS 13.6 و iPadOS 13.6 لكافة الأجهزة المتوافقة. يركز هذا التحديث على جلب ميزة المفاتيح الرقمية للسيارة إلى المستخدمين وتحسين تطبيق الصحة Health.

مع تحديث iOS 13.6، يمكن لـ iPhone الخاص بك الآن أن يعمل كمفتاح لسيارتك إذا كانت متوافقة. تم عرض هذه الميزة لأول مرة في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020 ولكن في حال فاتك ذلك، فإنها تسمح لك بوضع هاتفك بجوار باب سيارتك لقفله أو فتحه بإستخدام NFC. يمكن أيضًا إستخدام الهاتف لتشغيل محرك السيارة.

يتم تخزين المفتاح الرقمي بشكل آمن على الجهاز ولكن يمكن حذفه عن بُعد عبر iCloud في حالة فقدان جهازك. يمكنك أيضًا مشاركة مفتاحك الرقمي عبر iMessage، مما يسمح لشخص آخر بتشغيل سيارتك. يمكن تخصيص ملفات السائق الشخصية بحيث يمكن للمفاتيح المشتركة تقييد الوصول إلى وضع القيادة أو الوصول الكامل.

Advertisements

أخيرًا، تسمح ميزة Power Reserve بإستخدام iPhone كمفتاح لسيارتك لمدة تصل إلى خمس ساعات بعد نفاذ بطارية الهاتف.

فيما يلي بعض التغييرات على تطبيق Health. يتميز التطبيق الآن بفئة جديدة للأعراض، بما في ذلك الأعراض المسجلة من Cycle Tracking و ECG. يمكنك الآن أيضًا تسجيل الأعراض الجديدة، مثل الحمى والقشعريرة وإلتهاب الحلق أو السعال ومشاركتها مع تطبيقات الطرف الثالث مثل التي تستخدمها الحكومات لتتبع المخالطين.

أخيرًا، يمكنك الآن إختيار ألا يقوم iPhone الخاص بك تلقائيًا بتحميل آخر تحديث لنظام iOS فقط ولكن أيضًا تثبيته تلقائيًا أثناء شحن الهاتف. وهذا يعني أن عملية التحديث يمكن أن تكون سلسة تمامًا، وسيعمل هاتفك بإصدار جديد من نظام التشغيل تلقائيًا عند الإستيقاظ.

قامت شركة آبل كذلك بإصدار تحديث iOS 12.4.8 لهواتف iPhone القديمة التي لا تدعم iOS 13. يتضمن هذا التحديث الإصلاحات الأمنية فقط. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة آبل قامت كذلك بإصدار WatchOS 6.2.8 و TvOS 13.4.8 و HomePod OS 13.4.8 و MacOS Catalina 10.15.6. جميع هذه التحديثات متاحة الآن للتحميل على العديد من الأجهزة.