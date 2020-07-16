آبل تستعد لإطلاق تطبيق جديد على حواسيب Windows، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال العام الماضي، وبالضبط في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020، أعلنت شركة آبل أنها ستقوم بالتخلص من برنامج iTunes. بدلاً من ذلك، إختارت الشركة تقسيم هذا البرنامج إلى عدة تطبيقات خاصة، مثل تطبيق مستقل للموسيقى يُدعى Apple Music، وما إلى ذلك. ومع ذلك، في ذلك الوقت، إقترحت شركة آبل أن مستخدمي الويندوز قد يضطرون إلى الإنتظار.

الآن وفقا لتقرير جديد من الموقع الإيطالي Aggiornamenti Lumia، فهو يقول أن هناك تطبيقًا جديدًا من شركة آبل سيصل قريبًا إلى نظام الويندوز. من غير الواضح أي تطبيق قد يكون هذا، ولكن كما قلنا، نظرًا للتغييرات التي أجرتها آبل على iTunes في العام الماضي، فلن نتفاجأ في حالة إذا كانت الشركة تستعد لإطلاق تجربة مماثلة على الحواسيب التي تعمل بنظام Windows أيضًا.

يتماشى محتوى هذا التقرير مع ما سمعناه في شهر نوفمبر من العام 2019، حيث أشارت قائمة وظائف جديدة على شبكة LinkedIn إلى أن شركة آبل تتطلع إلى إنشاء تطبيقات جديدة لنظام Windows، لذا فإن هذا التقرير الجديد يبدو منطقيًا. ومع ذلك، نظرًا لأن التقرير لا يذكر في الواقع التطبيق الذي سيتم إطلاقه، فيُمكن لأي شخص تخمين هوية هذا التطبيق.

في الوقت نفسه، نظرًا لأن شركة آبل تحاول بإستمرار إقناع المزيد من المستخدمين للإشتراك في خدماتها، فنحن نتصور أن الشركة سترغب في إقناع المزيد من مستخدمي الويندوز بالإشتراك في خدماتها مثل Apple Music و +Apple TV. في كلتا الحالتين، سنواصل ترقب الوضع وتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات.