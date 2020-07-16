خلل في عمل 'إنستغرام' في بعض دول العالم

جاءت أكثر الشكاوى حول وجود خلل في عمل "إنستغرام"، من المستخدمين في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وأستراليا، وكذلك في البرازيل وبيرو وكولومبيا. وفي روسيا، جاءت معظم الشكاوى من سكان موسكو.



ووفقا للخدمة، يعاني معظم المستخدمين من مشاكل في عرض موجز الأخبار (حوالي 66٪)، و 18٪ لا يمكنهم نشر المنشورات، وحوالي 15٪ لا يمكنهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

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