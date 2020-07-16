كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا مع ظهور شبورة مائية صباحا.
وبحسب بيان للأرصاد، يكون الطقس على السواحل الشمالية معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا والرياح نشطة تكون مثيرة للأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
بينما يكون حالة الطقس على محافظات الصعيد، حار نهارا على الشمال، وشديد الحرارة على الجنوب نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق.
ويتوقع أن تكون درجات الحرارة الجمعة:
القاهرة والوجه البحري 34 للعظمى و23 للصغرى
السواحل الشمالية 30 العظمى والصغرى 22
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمي والصغري 29
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 26
جنوب الصعيد 40 العظمى والصغرى 30.
كانت هذه تفاصيل خبر رمال وأتربة والحرارة 40 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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