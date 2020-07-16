اهم أكواد فودافون 2020 لفودافون كاش وباقات نت فودافون

هناك الكثير من أكواد فودافون وهي الأكواد التي تستخدم على شبكة فودافون للوصول إلى الخدمات المختلفة دون الحاجة للتوجه إلى فرع خدمة عملاء الشركة لتحويل الرصيد أو شحن الرصيد أو غيره من الأمور التي تحتاج للقيام بها بشكل يومي.

أيضاً هناك مجموعة من العروض دائماً التي تحتاج إلى إستخدام أكواد فودافون معها لتتمكن من الوصول إليها بسهولة والاستفادة منها بأفضل شكل، بالطبع شركة فودافون تمتلك مجموعة من العروض القوية والخدمات القوية التي تسعى بها دائماً للوصول إلى قطاعات جديدة من الشعب المصري ولتكتسب أرضية جديدة لدى المستخدمين خاصة ً المستخدمين الجدد.

جميع أكواد فودافون مصر 2020 :

لاحظ أن جميع أكواد فودافون المذكورة في هذا المقال محدثة لآخر نسخة الخاصة بعام 2020 وهي تعمل بشكل كامل في وقت كتابة هذا المقال، سنقوم بتقسيم الأكواد إلى مجموعات مختلفة فهناك مثلاً مجموعة التعامل مع الرصيد ومجموعة الخدمات والإنترنت وهكذا.

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أكواد فودافون متنوعة :

شحن الرصيد : #رقم كارت الشحن *858*

للاستفادة من خدمة الإحتفاظ بالمكالمات الخاص بالإشتراك الشهري #3*888*

الوصول إلى قائمة خدمة العملاء : #888*

رقم خدمة عملاء فودافون كاش : 7001

معرفة أقرب فرع أو موزع معتمد : #9*9*

تشغيل خدمة فودافون كاش : #5*9*

معرفة باقات الإنترنت : #2000*

لإلغاء باقات الأنترنت : #5*2000*

معرفة استهلاك الإنترنت : *60#

كود تجديد باقة المكالمات بعد انتهاءها *225#

إظهار رقم فودافون الخاص بك #*878*

كود تحويل الرصيد فودافون #المبلغ*الرقم المحول إليه*2*868*

كود لمعرفة الرصيد : 1#*868*

إظهار التاريخ و الوقت : 100#*

خدمة سلفني شكراً : 3#*

اكواد باقات النت من فودافون :

باقات إكستريم إنترنت الخاصة بفودافون هي نسخة الشركة من باقات الانترنت لذا من خلال أكواد فودافون الموجودة بالأسفل يمكنك الاشتراك في باقات الإنترنت الخاصة بفودافون بسهولة دون التحدث إلى خدمة العملاء .

باقة الـ 5 جنيه تحصل علي 150 ميجابايت للاشتراك من #5*2000*

باقة الـ 10 جنيه تحصل علي 500 ميجابايت للاشتراك من #10*2000*

باقة الـ 20 جنيه تحصل علي 1100 ميجابايت للاشتراك من #20*2000*

باقة الـ 30 جنيه تحصل علي 1800 ميجابايت للاشتراك من #30*2000*

باقة الـ 40 جنيه تحصل علي 2500 ميجابايت للاشتراك من #40*2000*

باقة الـ 60 جنيه تحصل علي 4000 ميجابايت للاشتراك من #60*2000*

باقة الـ 80 جنيه تحصل علي 6000 ميجابايت للاشتراك من #80*2000*

باقة الـ 100 جنيه تحصل علي 8000 ميجابايت للاشتراك من #100*2000*

باقة الـ 150 جنيه تحصل علي 12000 ميجابايت للاشتراك من #150*2000*

باقة الـ 250 جنيه تحصل علي 20000 ميجابايت للاشتراك من #250*2000*

باقة الـ 400 جنيه تحصل علي 40000 ميجابايت للاشتراك من #400*2000*

أكواد باقات فودافون فيلكس الشهرية :

هذه الأكواد خاصة بالاشتراك في نظام فدوافون فيلكس الشهري :

فليكس 20 ” 550 فليكس ” : 020#*

فليكس 30 ” 1100 فليكس ” : 030#*

فليكس 50 ” 2200 فليكس ” : 050#*

فليكس 70 ” 3300 فليكس ” : 070#*

فليكس 90 ” 4400 فليكس ” : 090#*

أكواد باقات الإنترنت الأسبوعية :

هذه الأكواد للاشتراك في باقات الإنترنت الأسبوعية التي تقدمها فودافون فهي تكون باقة إنترنت صالحة وتعمل لمدة أسبوع واحد :

كواد باقة 2 جنية 50 ميجا : 77#*2000*

كود باقة 3 جنية 100 ميجا : 73#*2000*

كود باقة 7 جنية 350 ميجا : 77#*2000*

نأمل أن يكون المقال قد أعجبكم حيث قمنا بجمع مجموعة كبيرة من أكواد فودافون والتي تحتاجها في الحياة بشكل يومي وتستخدمها أيضاً بشكل يومي في كافة الأمور الحياتية دون الحاجة إلى التوجه إلى موظف خدمة العملاء أو فرع فودافون .