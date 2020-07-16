تكنولوجيا: HONOR تعلن عن جهاز MAGICBOOK PRO بمعالجات RYZEN وسعر يبدأ من 671 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HONOR عن الإصدار الخاص من جهاز حاسب MAGICBOOK PRO الذي ينطلق بمعالجات RYZEN مع سعر يبدأ من 671 دولار.

ينطلق جهاز Honor MagicBook Pro Ryzen اليوم بسلسلة معالجات AMD Ryzen 4000H الجديدة، حيث يأتي أعلى نموذج بمعالج AMD Ryzen 7 4800H الذي يتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويضم 8 من الأنوية مع 16 من المسارات بسرعة 2.9GHz والتي تصل إلى سرعة 4.2GHz لدعم تجربة أفضل في الألعاب على شبكة الإنترنت.

كما يضم نظام حاسب MagicBook Pro Ryzen ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4 بقنوات ثنائية، أيضاً يمكن للبطارية في الجهاز أن تدعم عمر شحن أطول بنسبة 46% بفضل رقاقة المعالج المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تعمل على إدارة الطاقة في جهاز الحاسب المحمول بكفاءة أعلى.

ويدعم نظام التبريد في جهاز MagicBook Pro Ryzen اثنان من الجيل الثاني من مراوح shark fin التي ترتكز على محرك يرتقي بالمراوح للمستوى المصمم للألعاب مع قدرة 5800rpm، أيضاً يضم نظام التبريد اثنان من الأنابيب الحرارية المصممة للتبريد بكفاءة أعلى في الألعاب.

أيضاً تقدم Honor جهاز MagicBook Pro Ryzen بحجم 16.1 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما تشغل الشاشة 90% من إطار الجهاز، ويدعم تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، كما يدعم الجهاز نمط مزدوج لحماية العين، مع ميزة ضبط نغمات وحرارة الألوان.

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كما يتميز الجانب الأيمن والأيسر من جهاز جهاز MagicBook Pro Ryzen بإطارات نحيفة بسماكة 4.9مم، بينما يأتي الإطار السفلي بسماكة 14.6مم، ويأتي الجهاز بتصميم نحيف بسماكة 16.9مم، بوزن 1.7 كجم، كما يدعم زر التشغيل ميزة إستشعار البصمة، أيضاً يتوفر الجهاز بألوان الفضي والرمادي.

وينطلق جهاز حاسب MagicBook Pro Ryzen بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، لدعم شحن الجهاز بنسبة 50% خلال 30 دقيقة، كما يتوافق في شحن الهواتف الذكية، لذا سيقدم الشاحن الخاص بجهاز الحاسب الدعم الأفضل للمستخدم أثناء السفر.

سعر جهاز MagicBook Pro Ryzen من HONOR

يأتي النموذج الرئيسي بسعة تخزين 512 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع معالج R5 4600H بسعر 671 دولار، بينما يأتي الإصدار الأعلى برقاقة معالج R7 4800H، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 743 دولار، على أن يتوفر للشراء في 30 من يوليو.

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