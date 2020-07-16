تكنولوجيا: Realme تكشف عن تقنية الشحن السريع UltraDART بقدرة 125W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسمياً اليوم عن تقنية الشحن السريع UltraDART بقدرة 125W التي تدعم شحن 33% من بطارية بقدرة 4000 mAh خلال 3 دقائق فقط.

بعد إعلان Oppo الأخير عن تقنيتها الجديدة للشحن السريع بقدرة 125W، جاء إعلان Realme أيضاً اليوم ليكشف عن تقنية الشحن السريع UltraDART بقدرة 125W.

يمكن لتقنية الشحن السريع 125W UltraDART المقدمة من Realme أن تدعم تحويل الطاقة الكهربائية بنسبة 98% بفضل خلايا 6C المزدوجة، حيث يعمل الشاحن على تحويل 20 فولت عند 6.25 أمبير من الكهرباء من خلال ثلاث دوائر متوازية إلى 10 فولت عند 12.5 أمبير لدعم شحن اثنان من خلايا 2000 mAh في البطارية في نفس الوقت.

أيضاً لدعم معايير الحماية في تقنية Realme للشحن السريع، تقدم الشركة مستشعر لحرارة 14 درجة مئوية في البطارية مع مبرد داخلي إضافي للهواتف الذكية، لذا تدعم تقنية 125W UltraDART متوسط حرارة لا يرتفع عن 40 درجة مئوية.

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كما تدعم تقنية UltraDART العديد من البروتوكلات التي تشمل 125W PPS، و 65W PD، و36W QC، كما تتكامل تقنية الشحن الجديدة مع معايير Dart السابقة، إلى جانب VOOC وأيضاً Warp Charge.

يذكر أن Realme أعلنت أيضاً عن خططها لإطلاق اثنان من وحدات شحن SuperDart المميزة بتصميم فائق النحافة، على أن تتميز هذه الإصدارات بقدرة 50W، و65W، حيث تستهدف Realme إطلاق جيل جديد من وحدات الشحن المميزة بالحجم الصغير والوزن الخفيف أيضاً والتي تستبدل وحدات الشحن كبيرة الحجم الحالية.

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