الإعلان عن iPhone 12 Series سيحدث في شهر سبتمبر، والإطلاق سيتم في الشهر الموالي

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من الشائعات المتعلقة بتاريخ إطلاق هواتف iPhone 12 Series. يعتقد البعض أن شركة آبل ستُعلن عن هواتفها الذكية الجديدة في شهر سبتمبر، بينما يعتقد البعض حدوث ذلك في وقت لاحق. ومع ذلك، وفقا لأحدث تقرير من المحللين في مؤسسة Wedbush، فهم يقولون أن حدث الإعلان عن تشكيلة iPhone 12 Series سيحدث في شهر سبتمبر المقبل.

ومع ذلك، هم يقولون أيضًا أنه على الرغم من أنه قد يتم الإعلان عن الهواتف في شهر سبتمبر، فلا تتوقع أن تكون قادرًا على شرائها حتى شهر أكتوبر. يبدو أن هذا يتماشى تقريبًا مع ما سمعناه في الماضي، على الرغم من أن هذا لا يجعل هذه الشائعات صحيحة، فشركة آبل لم تُعلن عن أي شيء بشكل رسمي بعد.

وفي حالة إذا لم تسمع عن ذلك من قبل، فقد تردد في الفترة الماضية أن شركة آبل قررت تأجيل إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series إلى أكتوبر أو نوفمبر لأسباب متنوعة، على الرغم من أن تفشي فيروس COVID-19 كان هو السبب الرئيسي. بسبب الوباء، أُجبرت المصانع في جميع أنحاء العالم على إغلاق أبوابها مؤقتًا. وقد أدى ذلك إلى منع الدول للسفر، وهو الأمر الذي منع مهندسي آبل من الذهاب إلى أماكن مثل الصين لإختبار الأجهزة قبل إدخالها إلى خطوط الإنتاج.

كانت هناك أيضًا بعض المخاوف الإقتصادية حيث أدى الوباء إلى جعل العديد من الأشخاص عاطلين عن العمل بسبب إجبار الشركات على الإغلاق، ولذلك تردد أن شركة آبل قررت تأجيل عملية الإطلاق لنحو شهر أو شهرين لإعطاء الإقتصاد بعض الوقت للتعافي. في كلتا الحالتين، لن نعرف على وجه اليقين حتى تُعلن شركة آبل عن تاريخ الإطلاق، لذلك يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.