آبل دفعت 1 مليار دولار أمريكي لشركة سامسونج بسبب الطلبات غير المُكتملة

فاطمة أيت طالب - دبي - في قطاع التصنيع، هناك قانون سائد يتمثل في أنه كلما طلبت أكثر، كلما كان السعر أرخص. هذا هو السبب في أنه في بعض الأحيان تكون المنتجات التي يتم إنتاجها بكميات أقل أرخص من تلك المنتجات التي يتم إنتاجها بكميات أكبر. ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل لم تتمكن من القيام بذلك مع سامسونج.

يدعي تقرير جديد من Display Supply Chain Consultants أن شركة آبل دفعت لشركة سامسونج ما يقرب من مليار دولار أمريكي من الغرامات بسبب فشلها في تلبية الحد الأدنى من شاشات OLED المطلوبة من أجل هواتف iPhone. وعلى ما يبدو، كان من المفترض أن تطلب آبل كمية معينة من شاشات OLED من سامسونج، ولكن ربما بسبب إنخفاض الطلب، فقد قررت آبل خفض طلبياتها إلى مستوى يقل عن المستوى الأدنى المتفق عليه مع سامسونج.

ونتيجة لذلك، يُقال أن شركة آبل يجب أن تدفع لشركة سامسونج تعويضًا على ذلك. ويتضح ذلك جليًا في التقرير المالي لشركة سامسونج للربع الثاني من هذا العام حيث لمحت الشركة إلى أن ما يمكن أن يكون خسارة تشغيلية بسبب ضعف الطلب، تحول فعليًا إلى ربح تشغيلي بسبب غرامة قدرها مليار دولار أمريكي.

الأمر المثير للإهتمام في هذا التقرير هو أنه يبدو أن هذه هي المرة الثانية التي أُجبرت فيها شركة آبل على دفع غرامة لشركة سامسونج بسبب طلباتها التي تقل عن الطلبات المُتفق عليها، على الرغم من أن العقوبة في هذه الحالة كانت أعلى من العام السابق.