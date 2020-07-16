تقرير جديد يقترح قدوم هواتف iPhone 12 Series مع كابل للشحن أكثر متانة

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن غير المتوقع أن تأتي هواتف iPhone 12 Series مع أي من الملحقات المعتادة بإستثناء كابل USB Type-C To Lightning. ومع ذلك، هناك معلومات مهمة يتوجب على الجميع معرفتها تفيد أن شركة آبل ستقوم مع هواتف iPhone 12 Series بحل واحدة من الإنتقادات الرئيسية التي وجهها المستخدمون لمنتجاتها.

في الواقع، لقد تردد أن شركة آبل ستقوم بتضمين كابل للشحن يمتاز بمتانة أكبر في علب هواتف iPhone 12 Series نظرًا إلى أنه سيكون مُضفر. من المعروف أن كابلات آبل ضعيفة إلى حد ما وتتميز بغطاء مطاطي رقيق إلى حد ما معروف أنه يتمزق ويتكسر بسهولة خلال فترة حياته.

Advertisements

ومع ذلك، يمكن لكابل الشحن المضفر معالجة هذه المشكلة، على الرغم من أنه لا يزال من غير السار معرفة أن هواتف آبل المقبلة لن تأتي مع الشاحن. تدعي الشائعات أن شركة آبل لن تقوم بتضمين الملحقات الأساسية، بما في ذلك الشاحن وسماعات الأذن EarPods في علب هواتف iPhone 12 Series لتوفير التكاليف، ولكن هذا يعني أيضًا أن العملاء سيحتاجون إلى شراء الملحقات بشكل منفصل.

بالنظر إلى أن الشاحن ليس رخيصًا، وخاصة إذا كنت تبحث عن شاحن رسمي، فنحن لسنا متأكدين كيف تخطط آبل لتبرير غيابه في علب iPhone 12 Series. كانت هناك شائعات تدعي أنه على الرغم من إزالة هذه الملحقات، إلا أن هواتف آبل المقبلة ستكون أغلى قليلاً من هواتف iPhone 11 Series الحالية.