شديد الحرارة على جنوب البلاد .. تعرف على طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الخميس، طقسا مائلا للحرارة مصحوبا بشبورة مائية صباحًا رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا لطيف ليلا.

ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية والرياح نشطة لطيفه ليلًا، وحار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، معتدل ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد ومناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر الوصف الفني لخرائط الطقس يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الاسكندرية 30 24

وادى النطرون 33 25

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 30 21

سيوة 36 22

بورسعيد 30 25

دمياط 29 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 33 23

الاسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 30 23

رفح 30 22

راس سدر 36 24

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 35 28

كاترين 32 18

الطور 35 23

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 40 27

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 24

المنيا 36 24

اسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 40 26

الاقصر 42 26

اسوان 42 27

ادفو 42 26

ابوسمبل 40 25

الوادى الجديد 40 23

شلاتين 39 29

ابورماد 39 30

حلايب 34 30

راس حدربه 33 29