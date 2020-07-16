شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة فى "إنستجرام" تواجه المستخدمين فى عدد من دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع خدمة Downdetector، الذى يتتبع عمل موارد الإنترنت اليوم، إنه تم رصد مشاكل فى عمل الشبكة الاجتماعية Instagram فى العديد من دول العالم، بما فى ذلك روسيا.

وجاءت أكثر الشكاوى حول وجود خلل فى عمل "إنستجرام"، من المستخدمين فى الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وأستراليا، وكذلك فى البرازيل وبيرو وكولومبيا. وفى روسيا، جاءت معظم الشكاوى من سكان موسكو، حسب روسيا اليوم.

Advertisements

ووفقا للخدمة، يعانى معظم المستخدمين من مشاكل فى عرض موجز الأخبار (حوالى 66٪)، و 18٪ لا يمكنهم نشر المنشورات، وحوالى 15٪ لا يمكنهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

وتأتى هذه المشكلة بعد تعرض موقع تويتر لاختراق ضخم، وأثر هذا الاختراق على حسابات الأشخاص والشركات الشهيرة على تويتر، بما فى ذلك Elon Musk و Bill Gates و باراك أوباما وغيرهم، وغردت هذه الحسابات الرسائل التى تروج لعمليات احتيال Bitcoin، وحاول البعض تشجيع الناس على إرسال الأموال، كما تعرض حساب مؤسس تويتر Jack Dorsey للخطر ، مع نشر وإعادة تغريد بعض التغريدات الغريبة المتعلقة بالبيتكوين.

كما عطل موقع تويتر مؤقتا قدرة بعض الحسابات على إرسال تغريدات جديدة بعد حادث الاختراق الكبير على موقع التواصل الاجتماعي، وبينما لم يؤكد تويتر كيفية عمل الحظر، لكن تم تطبيقه يطبق فقط على الحسابات التى تم التحقق منها بواسطة الموقع، بينما الحسابات التى لم يتم التحقق منها ما زالت قادرة على التغريد بشكل طبيعي.