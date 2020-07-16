تكنولوجيا: آيسر تطرح جهاز الحاسوب المحمول Chromebook Spin 713 القابل للتحول بدقة شاشة 2K بالتعاون مع برنامج Project Athena للابتكار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شركة آيسر اليوم جهازين لسلسلة أجهزة Chromebook للعملاء والشركات، هما جهاز Chromebook Spin 713 (CP713-2W) الأنيق الجديد وجهاز Chromebook Enterprise Spin 713، بمعالجات Intel® Core™ من الجيل العاشر التي توفر أحدث تقنيات الاتصال وأعلى مستويات الأداء وتعزز الإنتاج واستمرار العمل. تم تصميم هذه الأجهزة لتوفير المستويات الفائقة من الأداء التي تحتاجها الشركات عند العمل عبر السحابة. وتجمع هذه الأجهزة بين أحدث المكونات والتصميم الأنيق مع السرعة والأمان والبساطة التي يشتهر بها نظام التشغيل Chrome.

يمثل جهاز Chromebook Spin 713 الجديد ثمرة التعاون المشترك مع إنتل كجزء من برنامج إنتل للابتكار الذي أطلق عليه رمز “Project Athena”، وتم تجهيزه بأحدث معالجات Intel® Core™ من الجيل العاشر التي توفر أعلى مستويات الأداء وعمر البطارية الطويل. يتوفر الجهاز بشاشة VertiView بدقة 2K قياس 13,5 بوصة، وتبلغ نسبة طول الشاشة إلى عرضها 3:2 من أجل زيادة مساحة العرض مما يوفر مساحة أكبر للقراءة والمساعدة على إنجاز العمل.

برنامج إنتل للابتكار “Project Athena“

في إطار التعاون مع برنامج إنتل للابتكار “Project Athena”، طرحت آيسر جهاز Chromebook Spin 713 (CP713-2W). صُمم الجهاز لتوفير أعلى مستويات الجودة وأناقة التصميم واجتاز الاختبارات الصارمة لتحقيق أهداف تجربة البرنامج ومواصفات الأجهزة، وذلك لضمان توفير الاستجابة المستمرة، والبدء السريع لنظام التشغيل، وعمر البطارية التي يحتاجها الأشخاص الطموحين من أجل التركيز في عملهم من أي مكان.

قال جوش نيومان، نائب رئيس مجموعة حواسيب العملاء التابعة لإنتل: “يسلط جهاز Chromebook 713 الضوء على التعاون بين آيسر وإنتل “. وأضاف: “يعتبر هذا الحاسوب أول Chromebook من شركة آيسر يعتمد على برنامج إنتل للابتكار “Project Athena”، ويوفر الجهاز أداءً استثنائياً وإنتاجية ممتازة للمحترفين، حيث تم تزويده بمعالجات Intel Core من الجيل العاشر”.

توفر معالجات Intel Core القوية من الجيل العاشر أعلى مستويات الأداء اللازم لتشغيل العديد من التطبيقات وصفحات الإنترنت وإضافات البرامج وغيرها في نفس الوقت. ويمكن للمستخدمين استعمال الجهاز ليوم كامل بعد شحنه مرة واحدة، حيث تدوم البطارية لغاية 10 ساعات وتدعم الشحن السريع. ويأتي الجهاز مزوداً بذاكرة DDR4 SDRAM بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وقرص صلب للتخزين من نوع PCIe NVMe SSD تصل سعته إلى 256 جيجابايت.

شاشة VertiView لتعزيز الإنتاج في العمل

تم تزويد جهاز Chromebook Spin 713 الجديد بشاشة VertiView قياس 13,5 بوصة، وتبلغ نسبة طول الشاشة إلى عرضها 3:2 ، مما يوفر مساحة عامودية أكبر للقراءة بنسبة 18٪، ويقلل من الحاجة إلى تمرير الصفحة المعروضة. وتتميز الشاشة بتقنية IPS2 ودقة 2K (2256 × 1504) وتوفر صوراً واضحة سواء عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو استخدام تطبيقات متجر Google Play. بالإضافة إلى ذلك، تم تغطية شاشة اللمس ولوحة اللمس بطبقة من Corning Gorilla Glass لمقاومة الخدش مع توفير التنقل السلس.

تبرز صور الحاسوب المحمول النابضة بالحياة بفضل الإطار الرفيع للغاية، وتوفر مكبرات الصوت الاستريو المزدوجة أنقى مستويات الصوت، بينما تلتقط الميكروفونات المزدوجة الصوت بشكل فعال من أجل تعزيز إمكانيات التواصل.

متانة تفي بالمعايير العسكرية وتصميم متين

يُصنع إعدادات التطبيقات، واستخدام الإضافات والسياسات، وغير ذلك مع أدوات الإدارة عبر الشبكة التي تسهل نشر وإدارة جهاز Chromebook Enterprise Spin هيكل جهاز Chromebook Spin 713 الجديد كلياً والأنيق من الألمنيوم، ويتميز بتصميم قوي يوفر متانة تفي بالمعايير العسكرية (متوافق مع المعايير العسكرية الأمريكية MIL-STD 810G ، ما يجعله قادراً على مقاومة الخدش والصدمات والتآكل. ويساعد تصميم الجهاز المقوى والأجزاء التي تمتص الصدمات في تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 122 سم (48 بوصة)، كما يستطيع تحمل ما يصل إلى 60 كغ (132 رطلاً) من القوة الضاغطة.

يتميز الجهاز بتصميمه القابل للتحول ويمكن فتحه بزاوية 360 درجة كاملة، مما يتيح استخدام شاشته التي تعمل باللمس في أربعة أوضاع مختلفة: وضع شاشة العرض للعروض التقديمية، ووضع الكمبيوتر اللوحي للترفيه، ووضع الكمبيوتر المحمول للكتابة باستخدام لوحة المفاتيح ووضع الخيمة لتحقيق أقصى استفادة من المساحات الضيقة. وتساعد لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية على الكتابة في مختلف ظروف الإضاءة. ويسهل حمل الجهاز القابل للتحول، إذ يبلغ سمكه 16,8 مم فقط (0,66 بوصة) ويبلغ وزنه 1,37 كغ (3,02 رطل)، بحيث يستطيع الأشخاص كثيرو التنقل من وضعه في حقيبتهم وحمله إلى أي مكان.

منافذ التوصيل وأحدث تقنيات Wi-Fi لضمان البقاء على اتصال

يوفر جهاز Chromebook Spin 713 العديد من الخيارات التي تُبقي المستخدمين والشركات على اتصال. يحتوي الجهاز على منفذي USB 3.1 Type-C، وكلاهما يدعم USB 3.2 من الجيل الأول (حتى 5 جيجابيت في الثانية)، ومنفذ DisplayPort عبر USB-C، والشحن عبر USB. كما يتضمن أيضاً منفذ HDMI وUSB 3.0 وقارئ بطاقات MicroSD. ويوفر الهوائي اللاسلكي Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) فائق السرعة ثنائي النطاق المزود بتقنية 2×2 MU-MIMO اتصالاً لاسلكياً سريعاً وموثوقاً، وتوفر تقنية Bluetooth 5.0 إمكانية توصيل الأجهزة الطرفية.

طبقة Corning® Gorilla® Glass المضادة للميكروبات

تأتي شاشة جهاز Chromebook Spin 713 التي تعمل باللمس ولوحة اللمس مطليتين بطبقة من Corning® Gorilla® Glass مضادة للميكروبات كتجهيز اختياري، وقد تم تصميمها خصيصاً للحد من تراكم الروائح وتجمّع الأجسام الدقيقة المسببة للبقع على الشاشة ولوحة اللمس.

Advertisements

جهاز Chromebook Enterprise Spin 713

يتوفر جهاز Chromebook Enterprise Spin 713 الجديد مع ترقية Chrome Enterprise، وهي حل يساعد الشركات على إدارة الأجهزة على نطاق واسع. يساعد نظام التشغيل Chrome Enterprise في إنشاء بيئة آمنة تعزز الإنتاج في العمل لمستخدمي السحابة الإلكترونية، ويعد مثالياً لمجموعة من مجالات العمل لا سيما المجالات التي يتشارك فيها الموظفون الأجهزة أثناء التنقل، مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة.

يعمل نظام التشغيل السريع والآمن لجهاز Chromebook على تبسيط عملية تمكين الموظفين من العمل عبر السحابة وإدارتها وتشغيلها. وستقدر أقسام تقنية المعلومات لدى الشركات التغطية الأمنية الشاملة والمتكاملة التي تعد جزءاً من Chromebook Enterprise، حيث سيكون من السهل عليهم التحكم في التحديثات، وضبط 713 الجديد، إلى جانب زيادة وقت التشغيل وتقليل تكلفة تخصيص الأجهزة.

قال جيمس لين، المدير العام لقسم أجهزة المحمول ومنتجات وأعمال تقنية المعلومات في شركة آيسر: “تتبنى الشركات بجميع أحجامها الأدوات المعتمدة على السحابة، حتى يتمكن موظفوها من العمل بشكل أكثر فاعلية من مكاتبهم أو منازلهم، مع الحفاظ على الاتصال والتعاون مع الزملاء والعملاء والشركاء”. وأضاف لين: “سيساعد جهاز Chromebook Spin Enterprise 713 الجديد الشركات على إنجاز المزيد من العمل، مع توفير ما تريده إدارة تقنية المعلومات في الشركة، وهو الأمان وسهولة نشر الأجهزة وإدارتها والحصول على عائد قوي على الاستثمار فيها”.

جهاز Chromebook Spin 311 قابل للتحول وسهل الاستخدام

كما طرحت شركة آيسر اليوم جهاز Chromebook Spin 311 (CP311-3H)، وهو جهاز سهل الاستخدام وقابل للتحول بقياس 11,6 بوصة ويعمل بنظام التشغيل Chrome، وهو مصمم للأعمال المدرسية والمشاريع اليومية. تم تزويد الجهاز بمعالج Mediatek MT8183، ويوفر الأداء القوي اللازم لتشغيل العديد من التطبيقات وصفحات الإنترنت والمستندات في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يضمن عمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 15 ساعة2 استمرار عمل الطلاب والعائلات خلال أيام الدراسة والعمل واللعب الطويلة.

يبلغ وزن جهاز Chromebook Spin 311 1 كغ فقط (2,2 رطل)، ويمكن وضعه بسهولة في حقيبة الأوراق أو حقيبة الظهر كما يمكن حمله بسهولة في أرجاء المنزل من أجل تنفيذ المشاريع المدرسية، والبقاء على اتصال، وحتى الاستمتاع بالتطبيقات الترفيهية. وتعتبر تجربة استخدام جهاز Chromebook الجديد سلسة وممتعة بفضل الشاشة عالية الدقة التي تعمل باللمس وتقنية IPS والمطلية بطبقة من Corning® Gorilla® Glass المضادة للميكروبات، ولوحة المفاتيح المطورة التي تحتوي على مفاتيح مقعرة ومسافة كافية بين الأزرار. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الجهاز مزوداً بكاميرا واسعة المجال وهوائي لاسلكي بتقنية 802.11ac 2×2 MU-MIMO مع تقنية Bluetooth 4.2، لتوفير كل ما يحتاجه أفراد العائلة للاتصال عبر Google Hangouts و Google Classroom وتطبيقات الاتصال الأخرى.

دعم تطبيقات نظام التشغيل Android

تدعم أجهزة Chromebook Spin 713 و Chromebook Enterprise Spin 713 و Chromebook Spin 311 الجديدة تطبيقات نظام Android بشكل كامل عبر متجر Google Play، ما يُمكّن المستخدمين من الوصول إلى جميع تطبيقات العمل والإبداع والتطبيقات والخدمات التي يريدونها.

أسعار الأجهزة وتوفرها

سيتوفر جهاز Chromebook Enterprise Spin 713 في أمريكا الشمالية اعتباراً من شهر أغسطس بسعر يبدأ من 1099 دولاراً أمريكياً، وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من شهر أغسطس بسعر يبدأ من 899 يورو.

سيتوفر جهاز Chromebook Spin 713 (CP713-2W) في أمريكا الشمالية اعتباراً من شهر يوليو بسعر يبدأ من 629.99 دولاراً أمريكياً، وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من شهر يونيو بسعر يبدأ من 699 يورو.

سيتوفر جهاز Chromebook Spin 311 (CP311-3H) في أمريكا الشمالية اعتباراً من شهر يوليو بسعر يبدأ من 259.99 دولاراً أمريكياً، وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من شهر يونيو بسعر يبدأ من 299 يورو.

يُشار إلى أن مواصفات هذه المنتجات الجديدة وأسعارها ومدى توافرها قد تتباين حسب المنطقة. للاطلاع على مدى توافر المنتج ومواصفاته وأسعاره في أسواق محددة، تفضل بالتواصل مع أقرب مكتب أو وكيل لشركة آيسر عبر الموقع الإلكتروني: www.acer.com

اعلان





