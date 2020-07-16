تكنولوجيا: iQOO تعلن رسمياً عن هاتف iQOO U1 بمعدل تحديث 120Hz وسعر يبدأ من 170 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة iQOO التجارية عن هاتف iQOO U1 الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 765G، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع شاشة بمعدل تحديث 120Hz.

ينطلق هاتف iQOO U1 بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش، والتي تدعم دقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة مع مستعشر بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف iQOO U1 إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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ويعد هاتف iQOO U1 أحد الإصدارات المتوسطة هذا العام برقاقة معالج Snapdragon 720G، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة iQOO UI.

قدرة البطارية في هاتف iQOO U1 هي 4500 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ microUSB، وشاحن بقدرة 18W، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يأتي بمدخل 3.5 للسماعات، مع Game Space، و Multi-Turbo، والبلوتوث 5.1.

هاتف iQOO U1 يتوفر بثلاثة من الإختيارات في الألوان هم الأزرق، الأسود إلى جانب اللون الأبيض، كما يأتي النموذج الرئيسي من هاتف iQOO U1 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 170 دولار، حيث يبدأ بيع الهاتف في السوق الصيني في 23 من يوليو.

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